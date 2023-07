Tour de France: Tadej Pogacar "triste" après la lourde chute de sa compagne Urska Zigart sur le Tour d'Italie

Compagne de Tadej Pogacar, la Slovène Urska Zigart a été victime d'une lourde chute lors de la sixième étape du Tour d'Italie féminin ce mercredi. Averti après l'arrivée de la cinquième étape du Tour de France, où il avait perdu plus d'une minute sur Jonas Vingegaard, "Pogi" s'est montré très affecté par cette nouvelle.

Tadej Pogacar a pris "un gros coup sur la tête" à plus d'un titre. S'il a concédé plus d'une minute à Jonas Vingegaard ce mercredi lors de la cinquième étape du Tour de France entre Pau et Laruns, le Slovène a appris une mauvaise nouvelle après avoir franchi la ligne d'arrivée : sa compagne Urska Zigart a été victime d'une lourde chute dans le même temps lors de la sixième étape du Tour d'Italie féminin.

Professionnelle pour la formation Jayco-AlUla, Urska Zigart (26 ans) est tombée à 30 kilomètres de l'arrivée. D'après le bilan médical de de son équipe, la Slovène souffre d'une légère commotion cérébrale et présente des écorchures. Averti après sa journée sur le vélo, Tadej Pogacar avait perdu son traditionnel sourire au moment de répondre à la presse: "Après la course, je me sentais plutôt bien, mais peu après je suis devenu triste parce que j'ai entendu que ma copine Urska avait chuté dans le Tour d'Italie, et qu'elle avait une commotion cérébrale. C'est une triste nouvelle, bien plus triste que de perdre 50 secondes ou une minute sur Jonas VIngegaard."

Pogacar ne perd pas espoir pour la suite du Tour

Décroché dans le col de Marie Blanque dès la première attaque de Jonas Vingegaard, le tenant du titre du Tour de France, Tadej Pogacar a montré ses limites physiques, lui qui avait chuté lors de Liège-Bastogne-Liège fin avril. Touché au poignet, le double vainqueur de la Grande Boucle a été retardé dans sa préparation. "J'ai repris l'entraînement un peu tard cette année donc je devrais me sentir bien dans la dernière semaine normalement, a estimé le leader de l'équipe UAE Emirates. On va continuer de se battre, tout n'est pas perdu."

Ce jeudi, Tadej Pogacar aura une chance de montrer un autre visage lors d'une nouvelle étape de montagne dans les Pyrénées, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, théâtre de la première arrivée au sommet. Au vu de la condition de Jonas Vingegaard, "surpris" lui-même de ne pas voir Pogacar dans sa roue, difficile tout de même d'imaginer que la situation puisse si rapidement s'inverser.