Tour de France: une minute d’applaudissements prévue en hommage aux victimes du drame de Copenhague

Une fusillade ayant fait trois victimes a eu lieu dans un centre commercial à Copenhague, terre d'accueil du début du Tour de France. En hommage aux victimes, ASO a annoncé l’organisation d’une minute d’applaudissements avant le début de la 4e étape à Dunkerque.

Terre d’accueil du début de cette nouvelle édition du Tour de France, Copenhague a dû faire face à un drame avec une fusillade dans un centre commercial ayant fait trois victimes. Afin de leur rendre hommage, Amaury Sport Organisation a fait savoir qu’un évènement allait avoir lieu avant le début de la 4e étape, prévue ce mardi à 13h30.

Comme précisée par ASO "une minute d’applaudissements sera organisée aujourd’hui à Dunkerque, juste avant le départ de l’étape." De plus, "les coureurs danois seront alignés en tête de peloton sur la ligne de départ." Après cet hommage, les cyclistes auront un parcours de 171,5km à effectuer pour atteindre Calais.

"Toute la caravane du Tour de France présente ses plus sincères condoléances"

Dimanche dernier, les organisateurs de la compétition avaient déjà publié un message de soutien envers les familles des victimes: "La Tour de France assure de sa compassion tout le peuple danois. Il est particulièrement choqué et attristé par le drame qui vient de frapper Copenhague (…) Toute la caravane du Tour de France présente ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles."

Tout en soulignant le bel accueil des Danois lors de ces trois premières étapes du Tour de France: "Ses habitants avaient réservé aux coureurs l’un des plus fantastiques accueils de l’histoire, tissant des liens profonds avec tous les suiveurs."