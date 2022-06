Tour de France: Voeckler ne comprendrait pas l’absence d’Alaphilippe

De retour en compétition dimanche lors des championnats de France, Julian Alaphilippe n’est pas encore certain de participer au Tour de France. Pour Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France, sa présence ne se discute pas.

Julian Alaphilippe saura ce lundi s’il prendra le départ du Tour de France, vendredi à Copenhague. Le Français a participé à sa première compétition, dimanche lors des championnats de France, deux mois après sa terrible chute sur le Tour des Flandres, tout en laissant planer le doute sur sa participation à la Grande Boucle. Après avoir longtemps temporisé, son équipe Deceuninck-Quick-Step va dévoiler la composition des coureurs retenus, ce lundi. Pour Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France, son absence serait incompréhensible.

"Vu sa forme et son envie d’y aller, je ne comprends pas qu’il y ait encore des doutes"

"Pour moi, il est prêt à disputer le Tour, même s’il ne sera pas à fond pendant trois semaines", confie-t-il dans Le Parisien après avoir été rassuré par ses performances dimanche. Et Voeckler ne comprend pas que la décision n’ait pas encore été prise. "Non, lance-t-il. Je respecte les considérations de ses employeurs et Julian est aussi un enjeu pour eux en matière de résultats, et il n’y a pas que le Tour dans l’année. Mais vu sa forme et son envie d’y aller, je ne comprends pas qu’il y ait encore des doutes autour de Julian. Ce n’est que mon avis mais il semble que son encadrement a démontré depuis de nombreuses années sa capacité à la manager correctement. On peut lui faire confiance."

Julian Alaphalippe a confié, dimanche, s’être senti mieux qu’il ne le pensait après s’être mis au service de son équipier, Florian Sénéchal, sacré champion de France. "Ce n’était pas évident de viser la victoire mais on avait quand même ça dans un coin de notre tête, a-t-il confié à l’arrivée, au micro de RMC Sport. Personnellement je venais pour voir où j’en étais, pour me faire plaisir et faire des efforts. On a fait ce qu’on a pu, et ça a marché. Remi (Cavagna) a vraiment durci la course, on savait Florian (Sénéchal) rapide au sprint donc on l’a gardé en dernière cartouche. Je suis content d’avoir pu l’aider. Je pense qu’il était le plus fort".



"J’ai pu faire une belle course, a-t-il conclu. Je ne vais pas dire que j’ai pris beaucoup de plaisir, mais j’étais mieux que je ne le pensais, donc je suis quand même content."