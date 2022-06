Championnats de France: Alaphilippe "content" de son retour, sa présence sur le Tour décidée lundi

Treizième de la course en ligne des championnats de France ce dimanche, et surtout impliqué dans le sacre de son coéquipier Florian Sénéchal, Julian Alaphilippe s’est dit "content" de sa prestation, lui qui signait son grand retour après deux mois d’absence et à cinq jours du départ du Tour de France. Un Tour pour lequel sa présence sera décidée lundi, selon son entraîneur.

"Je venais pour voir où j’en étais". À quelques jours du grand départ du Tour de France, Julian Alaphilippe a obtenu un certain nombre de réponses lors des championnats de France, qu’il a achevé ce dimanche à une encourageante 13e place. Le coureur Quick-Step Alpha Vinyl, qui a contribué au sacre de son coéquipier Florian Sénéchal, faisait son grand retour à la compétition deux mois après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège.

"Ce n’était pas évident de viser la victoire mais on avait quand même ça dans un coin de notre tête, concède-t-il à l’arrivée, au micro de RMC Sport. Personnellement je venais pour voir où j’en étais, pour me faire plaisir et faire des efforts. On a fait ce qu’on a pu, et ça a marché. Remi (Cavagna) a vraiment durci la course, on savait Florian (Sénéchal) rapide au sprint donc on l’a gardé en dernière cartouche. Je suis content d’avoir pu l’aider. Je pense qu’il était le plus fort".

"Je ne vais pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir"

"J’ai pu faire une belle course, poursuit-il au sujet de sa performance. Je ne vais pas dire que j’ai pris beaucoup de plaisir, mais j’étais mieux que je ne le pensais, donc je suis quand même content". Pourtant, si le champion du monde a pesé sur la course jusque dans les derniers kilomètres, sa présence sur la Grande Boucle n’est pas encore certaine, selon les mots de son entraîneur et cousin Franck Alaphilippe.

"C’est parfait pour l’équipe, témoigne l’entraîneur du Wolfpack, qui a réussi à placer ses trois coureurs aux avant-postes. N’avoir que trois coureurs c’est toujours compliqué, mais ils ont fait tout ce qui avait été dit au briefing. La victoire de Florian, c’est super pour lui".

"La journée d’aujourd’hui n’était pas du tout déterminante par rapport à la sélection"

Avant de revenir plus précisément sur le cas Alaphilippe. "Je ne sais pas si c’était un test pour lui, c’était surtout un retour à la compétition, il en avait vraiment envie après deux mois sans courir, souligne-t-il. Reprendre sur le championnat de France, c’est bien, c’était l’idée de courir, qu’il y ait Tour ou pas Tour derrière. Je n’ai pas discuté avec lui, mais ses sensations étaient correctes, il a pu faire un effort sur la fin pour faire sortir Florian, c’est une grande satisfaction. La compétition, c’est complétement différent de l’entraînement, il avait besoin de courir. La journée d’aujourd’hui n’était pas du tout déterminante par rapport à la sélection, ça sera décidé demain (lundi)".