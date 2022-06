Tour de Slovénie: Majka et Pogacar règlent la 4e étape... au pierre-feuille-ciseaux

Largement en avance sur leurs poursuivants et assurés de terminer aux deux premières places de la 4e étape du Tour de Slovénie samedi à Velika Planina, Rafal Majka et Tadej Pogacar, équipiers chez UAE Team Emirates, se sont départagés avec une partie de shifumi à quelques mètres de la ligne d’arrivée.

Image insolite (et presque insolente) sur le Tour de Slovénie. Oubliez les victoires au sprint ou en solo. Samedi, la 4e étape s’est réglée au… shifumi. Oui, oui, au pierre-feuille-ciseaux. L'improbable partie s’est jouée entre Rafal Majka et Tadej Pogacar, équipiers chez UAE Team Emirates. La premier avait remporté la première étape, le second la troisième.

A 5km de l'arrivée de cette étape qui en comptait 152 entre Lasko et Velika Planina, le Polonais s’est envolé, suivi par le double vainqueur du Tour de France et accessoirement leader du classement général.

Pogacar garde la tête du général

A 100m de l’arrivée, entre une chaleureuse tape amicale et quelques sourires, les deux coureurs ont donc décidé de se départager à la loyale... à pierre, feuille, ciseaux. Rafal Majka s’est imposé à ce petit jeu et s’est adjugé cette 4e étape du Tour de Slovénie, bouclée bras dessus-bras dessous.

Soutenu par son public, Pogacar conserve la tête du général avec trois secondes d’avance sur son partenaire polonais. Cinquième et dernière étape dimanche, avec une arrivée à Novo mesto.