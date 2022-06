Cyclisme: "Le Tour de France, ce sera une tout autre histoire", l'avertissement de Pogacar à Roglic

En phase de préparation sur son tour national en Slovénie, Tadej Pogacar devra se défaire de son compatriote Primoz Roglic pour rafler son troisième Tour de France en juillet. En forme sur le Dauphiné, Roglic ne semble pas inquiéter outre-mesure Pogacar, serein à l'approche de la Grande Boucle.

Le Tour est lancé. Ou du moins le duel entre Primoz Roglic et Tadej Pogacar. En préparation sur le Tour de Slovénie, Pogacar s’est confié au Parisien en vue du Tour de France, qui s'élancera de Copenhague le 1er juillet prochain. Le duel avec Primoz Roglic est très attendu, d’autant plus que l’ancien sauteur à ski de la Jumbo s’est montré impérial sur le Critérium du Dauphiné la semaine passée.

Pogacar préfère prendre du recul sur la performance de son compatriote: "Ils ont été très forts. Primoz (Roglic) et Jonas (Vingegaard) ont été impressionnants dans les cols. Ce sont des références, mais je ne suis pas surpris, c’était attendu. On les a observés, et ils vont en faire de même avec nous sur le Tour de Slovénie. Ce sont des concurrents. Mais le Tour, ce sera une tout autre histoire."

Alors que Roglic et Vingegaard ont pris part au Dauphiné pour affiner leur préparation et que les leaders d’Ineos font de même sur le Tour de Suisse, Tadej Pogacar préfère répéter ses gammes chez lui, sur le moins prestigieux Tour de Slovénie dont il est le tenant du titre: "Le Tour de Slovénie, c’est ma course à domicile ! Elle est très belle, elle ne dure que 5 jours. Je n’ai pas besoin de 7 ou 9 jours de courses avant le Tour. Je me focalise sur mon entraînement. Je m’amuse ici, et je suis plus détendu en vue du Tour. Mais ça peut changer, c’est sûr qu’un jour je viendrai sur le Dauphiné ou le Tour de Suisse."

Roglic et Pogacar, un duel attendu

En attendant de revenir sur le Dauphiné ou de découvrir le Tour de Suisse, Tadej Pogacar essaiera de remporter un troisième Tour de France consécutif. Pour l’en empêcher les Ineos, anciens maîtres des lieux, mais surtout le monstre à deux têtes de la Jumbo mené par Roglic et Vingegaard, seront au rendez-vous au mois de juillet. Pour tromper ses adversaires, Pogacar a déjà coché les étapes les plus difficiles: "Celle de l’Alpe d’Huez. Et celle d’Hautacam aussi, dans les Pyrénées. Ce sont deux étapes longues, avec beaucoup de montées, trois grands cols très longs et très durs, et notamment le dernier."

Sur la Grande Boucle 2020, Primoz Roglic pensait avoir fait le plus dur en portant le maillot jaune sur le dernier contre-la-montre sur la Planche des Belles Filles mais un chrono supersonique de Pogacar l’avait privé de son rêve jaune. En 2021, le duel tant attendu n’avait pas eu lieu, la faute à une chute de Roglic sur la 3e étape, suivie d’un abandon avant les premières étapes de montagne. Cette année, entre vents et pavés, les deux Slovènes devront désamorcer les pièges d’une première semaine redoutée pour offrir un nouveau duel.