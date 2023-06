Tour de Suisse: la sixième étape neutralisée et transformée en cortège pour rendre hommage à Gino Mäder

Après l'annonce de la mort du coureur suisse Gino Mäder, des suites d'un terrible accident survenu jeudi sur le Tour de Suisse, la sixième étape de la course prévue ce vendredi a été raccourcie et neutralisée. Elle prendra la forme d'un cortège pour rendre hommage au défunt coureur de l'équipe Bahrain Victorious.

Un peloton bouleversé, et une course logiquement neutralisée. Après l'annonce de la mort du coureur suisse Gino Mäder, des suites d'un terrible accident survenu jeudi sur le Tour de Suisse, la sixième étape prévue ce vendredi a été raccourcie. Elle prendra la forme d'un cortège pour rendre hommage au défunt coureur de l'équipe Bahrain Victorious.

Sur demande, semble-t-il, de la famille de Mäder, le peloton prendra ainsi le départ des 30 derniers kilomètres de l'étape. Les coureurs rouleront au ralenti pour honorer la mémoire du Suisse, jusqu'à la ville arrivée d'Oberwil-Lieli.

Une étape normale samedi ?

Gino Mäder occupait la 27e place du classement général lorsqu'il est tombé jeudi à 14 km de l'arrivée, dans la descente du col de l'Albula. Retrouvé inerte dans un ravin en contrebas, il avait été réanimé puis transporté à l'hôpital de Coire, où il a succombé à ses blessures vendredi.

Si les organisateurs le confirment, la course devrait donc reprendre samedi sur 183,5 km entre Tübach et Weinfelden, pour une étape qui paraît promise aux sprinteurs, avant un contre-la-montre vallonné et probablement décisif de 25,7 km dimanche entre Saint-Gall et Abtwil.

Après l'étape de montagne la plus éprouvante jeudi, avec 4.710 m de dénivelé positif et trois cols dépassant les 2.000 m d'altitude entre Fiesch et La Punt, le maillot jaune est revenu sur les épaules du Danois Mattias Skjelmose.

Le coureur de la formation Trek-Segafredo ne compte que 8 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall (AG2R) et 18 sur le jeune Espagnol Juan Ayuso, en embuscade, vainqueur de l'étape de jeudi et redoutable dans les chronos.