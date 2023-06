Tour de Suisse: vive émotion lors de la procession des coureurs en hommage à Gino Mäder

Après l'annonce de la mort du coureur suisse Gino Mäder, des suites d'un terrible accident survenu jeudi sur le Tour de Suisse, la sixième étape de la course prévue ce vendredi a été raccourcie et neutralisée. Elle a pris la forme d'un cortège en forme d'hommage.

Il n’avait que 26 ans et rêvait de prendre un jour le départ du Tour de France. Victime d’une terrible chute jeudi dans le final de la cinquième étape du Tour de Suisse, Gino Mäder a succombé à ses blessures vendredi matin. Un décès qui a provoqué une onde de choc dans le monde du cyclisme.

Brassard noir et vive émotion

Le coureur suisse de l’équipe Bahrain-Victorious était tombé au km 197 de l'étape-reine de l'épreuve helvétique, entre Fiesch et La Punt, dans la vertigineuse descente du col de l'Albula. Il avait été retrouvé "inerte dans l'eau" d'un ravin en contrebas de la route et transporté à l'hôpital de Coire après avoir été réanimé.

Mais le lendemain, "Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies", a expliqué la Bahrain-Victorious. "Toute notre équipe est dévastée par cet accident tragique, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile".

Ce vendredi, la course a été neutralisée et transformée en cortège pour rendre hommage à Mäder. Sur demande, semble-t-il, de sa famille, le peloton a pris le départ des 20 derniers kilomètres de l'étape. Les coureurs, forcément très touchés, ont roulé au ralenti pour honorer la mémoire du Suisse, jusqu'à la ville arrivée d'Oberwil-Lieli. Certains portaient un brassard noir au cours de cette procession.

Après quelques kilomètres, ses coéquipiers de la Bahrain-Victorious se sont aussi positionnés devant le peloton pour ouvrir la route. Tous ont franchi la ligne d'arrivée sous les applaudissements des spectateurs. Le Danois Johan Price-Pejtersen, membre de l'équipe Bahrain-Victorious, a fondu en larmes à l'arrivée et a été réconforté par plusieurs coureurs dont le champion du monde Remco Evenepoel.

Si les organisateurs le confirment, la course devrait reprendre samedi sur 183,5 km entre Tübach et Weinfelden, avant un contre-la-montre dimanche entre Saint-Gall et Abtwil.