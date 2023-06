Mort de Gino Mäder: Alaphilippe, Roglic, Thomas… Le monde du cyclisme pleure le coureur suisse

Toutes les équipes et de nombreuses stars du monde du cyclisme réagissent avec émotion à la terrible annonce, ce vendredi, de la mort du coureur suisse Gino Mäder (26 ans) après sa chute lors du Tour de Suisse.

Un choc et une intense émotion. Le monde du cyclisme pleure Gino Mäder (26 ans), coureur suisse tragiquement décédé ce vendredi des suites de sa terrible chute, jeudi lors la cinquième étape du Tour de Suisse. La grande majorité des équipes de World Tour a aussitôt réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux, où les hommages affluent.

Alaphilippe: "tu étais un guerrier, un chic type Gino"

Plusieurs stars du peloton ont fait part de leur vive émotion à l’instar du double champion du monde français, Julian Alaphilippe, "terriblement choqué". "Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches, a écrit le coureur de la Soudal Quick-Step. Tu étais un guerrier, un chic type Gino."



"Je ne peux pas croire ce que je lis, a réagi le Gallois Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), vainqueur du Tour de France 2018. Un jour si, si triste. Pensées à tous ceux qui ont connu et aimé Gino." Le Slovène Primoz Roglic reste, lui, "sans voix". "Ne jamais oublier ce jour, repose en paix", a écrit l’Erythréen Biniam Girmay, présent sur le Tour de Suisse où il a remporté la deuxième étape.

Les larmes déchirantes des coureurs suisses

Son coéquipier français Lilan Calméjane a aussi publié un message sur Twitter: "pas de mots, trop dur et trop choqué pour dire quelque chose. Tellement triste, la vie est tellement injuste." D’autres stars comme le Slovaque Peter Sagan, Le Polonais Michal Kwitaowski ou le Belge Thomas De Gendts se sont joint à cette profonde tristesse.

Une photo déchirante d'un journaliste suivant la course montre Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Stefan Bisseger (EF-Education First) et Stefan Kung (Groupama-FDJ) en larmes, se tenant dans les bras avant de prendre le départ de la 6e étape qui s'est transformée cortège.

C’est aussi le cas des comptes de nombreuses courses dont le Tour de France. L’Union cycliste internationale (UCI) a aussi publié un court texte. "L'UCI est dévastée d'apprendre le décès du cycliste professionnel, Gino Mäder. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui sont liés à Gino qui était une étoile montante dans les rangs professionnels du cyclisme."

Gino Mäder est tombé au kilomètre 197 de la cinquième étape reliant Fiesch et La Punt, dans la descente du col de l'Albula, jeudi. Selon un communiqué de l’organisation, il avait été retrouvé "inerte dans l'eau" d'un ravin en contrebas de la route. Réanimé sur place et évacué par hélicoptère vers l’hôpital, il n’a pas survécu à ses blessures.