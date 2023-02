Tour des Alpes-Maritimes et du Var: Paret-Peintre remporte la dernière étape, Vauquelin le général

Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Ciroën) a remporté ce dimanche la troisième et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et c'est un autre Français, Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), qui s'est adjugé le général.

Une belle journée pour le cyclisme français. Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Ciroën) a remporté ce dimanche la troisième et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, entre Villefranche-sur-Mer et Vence.

Sorti à environ 5 km de l'arrivée, il a pu lever les bras en solitaire, pour décrocher sa première victoire de la saison, devant un groupe de favoris dans lequel se trouvaient le Danois Mattias Skjelmose - vainqueur samedi - mais aussi Romain Bardet, Neilson Powless... et Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), qui triomphe au général.

Première victoire française au général depuis 2019

Après avoir pris la première étape vendredi à Ramatuelle, Vauquelin - qui réside à Cagnes-sur-mer - a su conserver jusqu'au bout une partie de son avance, pour remporter à 21 ans sa toute première course à étapes sur le circuit pro.

Il est d'ailleurs le premier tricolore à s'imposer sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var depuis Thibaut Pinot en 2019. Nairo Quintana (2020, 2022) et Gianluca Brambilla (2021) s'étaient adjugés les trois dernières éditions.

Le podium final :

1. Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

2. Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) +0:07

3. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) +0:10