Tour des Alpes: Pinot 2e de l'étape reine derrière Lopez

Thibaut Pinot a terminé 2e de la 4e étape du Tour des Alpes, au sommet du Grossglockner en Autriche. Echappé pendant 80 kilomètres, le Français a seulement été devancé par Miguel Angel Lopez, sorti du groupe des favoris.

Thibaut Pinot s'est sans doute imaginé regoûter à la victoire. Son dernier succès remonte au Tour de France 2019, au sommet du Tourmalet, à une époque où on l'imaginait revêtir le maillot jaune de la Grande Boucle. Depuis, il a connu beaucoup de pépins physiques qui l'ont empêché d'évoluer à son meilleur niveau.

Ce jeudi, sur le Tour des Alpes, il est passé pas loin de mettre fin à la disette. Echappé pendant 80 kilomètres, 24 heures après avoir confié ses doutes et son incompréhension face à l'absence de forme, le grimpeur de la Groupama-FDJ s'est isolé dans l'ascension du Grossglockner, dernière difficulté de la journée.

Mais ça n'a pas suffi pour Pinot, repris dans le dernier kilomètre par Miguel Angel Lopez, sorti du groupe des favoris. Le Français a tenté de tenir la roue du Colombien mais il manquait de fraîcheur après ses efforts consentis pendant deux heures de course. Il termine finalement 2e de l'étape, à sept secondes de Lopez.

Au bord des larmes après l'arrivée

"Ça fait chier parce que ça m’aurait fait du bien, a confié Thibaut Pinot au micro de la chaîne L'Equipe après l'arrivée, la voix tremblotante. Les dix derniers kilomètres je pensais aux deux dernières années que j’ai passées, putain. Fait chier. Je suis loin d’être à mon niveau. Si je suis à mon niveau, personne ne me rattrape et c'est ça qui est frustrant."

"J’aimerais bien que ça puisse sourire un jour, mais je vais être patient, a ajouté Pinot. C’est encore une occasion de ratée, on sait que chez les pros il n’y en a pas beaucoup. On verra demain, mais ça m’aurait fait du bien de gagner aujourd’hui et j’aurais pu tourner cette page de merde et passer à autre chose."

Romain Bardet est lui venu prendre la 3e place de l'étape et quatre secondes de bonifications. Le leader de l'équipe DSM cette semaine est toujours 2e du général avant la dernière étape, à seulement deux petites secondes du leader Pello Bilbao.