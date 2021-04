Tour du Pays basque: Gaudu remporte l’étape reine, victoire finale de Roglic

David Gaudu a remporté la très difficile dernière étape du Tour du Pays basque samedi à Arrate. Le Français devance Primoz Roglic, le vainqueur final, au terme d’une course folle.

L’étape reine du Tour du Pays basque arrivait ce samedi à Arrate et son roi s’appelle David Gaudu. Le Français, impérial dans les nombreux cols de la journée, s’est imposé devant Primoz Roglic, qui ne lui a pas disputé la victoire. Un succès obtenu au bout d’une folle journée, où les hostilités ont débuté à plus de 60 kilomètres de l’arrivée, en pleine descente, alors qu’il restait deux ascensions au programme.

Avec l’aide de l’équipe Astana, Primoz Roglic, légèrement retardé au général, est parvenu à décrocher les UAE Emirates de Tadej Pogacar, vainqueur du dernier Tour de France, et Brandon McNulty, porteur du maillot jaune de leader. David Gaudu, capable de suivre le bon coup, a ensuite été le plus costaud, dans l’ascension finale, au moment où Valverde, Landa et Carthy lâchaient successivement.

Echange de bons procédés avec Roglic

Isolé avec Primoz Roglic, le grimpeur de la Groupama-FDJ s’est alors bien entendu avec lui. Le Français a pris des relais pour aider le Slovène dans sa quête de victoire finale au classement général. En échange, Roglic n’a pas disputé le sprint, laissant Gaudu savourer son deuxième succès de la saison après la Faun-Ardèche Classic, au mois de février.

Au classement général, David Gaudu termine 5e de ce Tour du Pays basque, miné par son débours le premier jour lors du contre-la-montre. Il a ensuite été très présent en montagne, quatrième à Sestao et sixième à Ermualde, sur des profils difficiles. Sa victoire à Arrate vient conclure une belle semaine et souligne les aptitudes du Français sur les routes espagnoles, après ses deux étapes remportées sur le dernier Tour d’Espagne.