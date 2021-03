Tirreno-Adriatico: Pogacar remporte le général, van Aert la dernière étape

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté ce mardi Tirreno-Adriatico dès sa première participation. Le Belge Wout van Aert s'est lui adjugé la dernière étape, un contre-la-montre individuel. Il termine deuxième du général.

Une ligne de plus au palmarès du prodige. Déjà vainqueur fin février du Tour des Emirats arabes unis, la première vraie course à étapes de la saison, le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté ce mardi Tirreno-Adriatico au terme de la 7e et dernière étape, un contre-la-montre à San Benedetto del Tronto.

Un chrono d'une dizaine de kilomètres, où le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), lui aussi très en forme, a créé la surprise en se montrant plus rapide que les spécialistes Stefan Kung, 2e, et Filippo Ganna, 3e. Pogacar, lui, a pris une belle 4e place sur l'étape.

"Un début de saison fantastique"

Parti avec 1'15'' d'avance au général, le vainqueur du Tour de France 2020 a conservé au final plus d'une minute de marge sur son dauphin van Aert. Mikel Landa complète le podium du général. Premier Français, Romain Bardet est finalement 8e.

"C’est un début de saison fantastique, a réagi Tadej Pogacar, qui disputait Tirreno-Adriatico pour la toute première fois. Mais maintenant j’ai besoin de me reposer un peu pour passer à la suite."

Le prochain grand rendez-vous cyclisme est programmé samedi avec Milan-San Remo, premier Monument de la saison. Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe seront notamment engagés.

Le classement général de Tirreno-Adriatico:

1. Tadej Pogacar (UAE)

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) à 1'03''

3. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) à 3'57''

...

8. Romain Bardet (DSM) à 5'50''