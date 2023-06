Cyclisme: la Jumbo-Visma bientôt sponsorisée par l’Arabie saoudite?

La Jumbo-Visma pourrait être sponsorisée par l'Arabie saoudite à partir de 2024. Si rien n'est signé, des discussions seraient en cours avec le pays du Golfe pour investir dans le cyclisme.

Après le Paris-Dakar, les Jeux asiatiques d’hiver, Newcastle et certaines stars du foot, l’Arabie saoudite pourrait également se lancer dans le cyclisme. Selon les informations du média néerlandais Wielerflits, le Royaume discuterait actuellement avec la Jumbo-Visma.

La célèbre formation batave, qui compte notamment Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard dans ses rangs, pourrait ainsi changer de sponsor à partir de 2024.

NEOM City pour remplacer Jumbo-Visma?

Actuellement financée par une chaîne de supermarché des Pays-Bas et une entreprise informatique norvégienne, l’équipe cycliste dirigée par Nico Verhoeven (pour le sportif) deviendrait le nouveau fer de lance de l’Arabie saoudite dans le sport. Dans les plus hautes sphères du pays moyen-oriental, on étudierait ainsi l’apparition de NEOM comme partenaire principal de la Jumbo-Visma.

En débarquant dans le cyclisme au sein de l’une des meilleures équipes du peloton, l’Arabie saoudite mettrait à nouveau en lumière le projet de cette ville ultra-moderne, axe développement majeur du plan Saudi Vision 2030 qui veut diversifier l'économie du pays dans les années à venir.

Rien de signé pour le moment

Le Directeur général de Jumbo-Visma, Richard Plugge, a assuré ne jamais voir entendu parlé d’un éventuel sponsor saoudien lorsque le média à l’origine de ces révélations l’a contacté. Toutefois, le dirigeant de l’ex-Rabobank a confirmé qu’une personne mandatée pour chercher un nouveau partenaire pour 2024 pouvait avoir échangé avec l’Arabie saoudite.

"Leur intérêt à parrainer notre équipe est nouveau pour moi. Il est possible qu'un de nos contacts ou que l’une des agences que nous avons engagées pour nous trouver un nouveau sponsor soit en contact avec eux, a estimé Richard Plugge. Nous recevons une mise à jour de leur part de temps en temps. Nous sommes actuellement en pourparlers sérieux avec plusieurs partenaires internationaux, mais il n’y a encore rien de concret."

Début juin, la chaîne de supermarchés néerlandaise a annoncé son retrait de ses engagements de sponsoring dans le monde sportif fin 2024. Cela concerne le double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et le GP de Zandvoort, dès 2023, et les équipes de cyclisme et de patinage de vitesse Jumbo-Visma en 2024.