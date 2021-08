Vuelta (12e étape) : Cort Nielsen gagne encore, Roglic chute sans gravité

Après avoir été repris à 200 mètres de la ligne d’arrivée hier, Magnus Cort Nielsen a remporté ce jeudi la 12e étape de la Vuelta, au sprint à Cordoba. Primoz Roglic a lui chuté sans gravité.

Il y a 24 heures, Magnus Cort Nielsen avait vu ses espoirs de victoire s’envoler à 200 mètres de la ligne, lorsqu’il avait été repris par la meute de favoris menée par Primoz Roglic. Cette fois, sur un terrain très différent, le Danois a menoeuvré d’une autre manière pour aller remporter le sprint à Cordoba. Il a devancé Andrea Bagioli et Michael Matthews.

Une nouvelle fois, il a pourtant fallu cravacher pour reprendre les derniers coureurs échappés. Romain Bardet était justement à l’avant, repris en compagnie de Sergio Henao, Giulio Ciccone et Jay Vine peu avant la flamme rouge. L’équipe BikeExchange s’est démenée dans cette poursuite, peut-être un peu trop en prévision du sprint final dans lequel Michael Matthews a été dépassé.

Roglic à terre, sans conséquences

Du côté d’EF Education – Nippo, en revanche, Jens Keukeleire a parfaitement emmené Magnus Cort Nielsen, allé conquérir sa deuxième victoire d’étape sur cette Vuelta 2021. Il y a tout juste une semaine, le Danois avait déjà levé les bras à l’Alto de la Montaña de Cullera, devançant de quelques centimètres les favoris qui revenaient sur lui.

Ces mêmes favoris ont passé une journée presque tranquille, ce jeudi vers Cordoba. Odd Christian Eiking est toujours leader devant Guillaume Martin et Primoz Roglic. Le Slovène a toutefois chute avec Adam Yates en cours d’étape, mais aucun des deux n'est blessé. La montagne revient ce week-end, avec deux arrivées au sommet samedi et dimanche qui devraient éclaircir la hiérarchie et façonner le classement général.