Vuelta (17e étape): victoire et maillot rouge, le coup de force de Roglic

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est redevenu leader du classement général du Tour d'Espagne après sa victoire en solitaire ce mercredi au sommet des Lacs de Covadonga lors de la 17e étape.

Il a repris le pouvoir. Avec force et autorité. Après avoir laissé le maillot rouge une semaine au Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert), Primoz Roglic a profité du retour de la haute montagne ce mercredi pour frapper un grand coup et envoyer un nouveau message fort à la concurrence.

Le joli numéro du duo Roglic-Bernal

Le Slovène, double tenant du titre, a remporté la 17e étape de la Vuelta menant aux Lacs de Covadonga, un grand classique du Tour d’Espagne, où un certain Thibaut Pinot avait triomphé en 2018. Il a franchi la ligne avec 1’35’’ sur Sepp Kuss, son lieutenant chez Jumbo-Visma, et un petit groupe composé de deux Movistar, Enric Mas et Miguel Angel Lopez, deux Bahrain-Victorious, Jack Haig et Gino Mader, et deux Ineos, Adam Yates et Egan Bernal. Au général, Roglic possède désormais 2’22’’ d’avance sur Mas et 3’1’’ sur Lopez. Le top 5 est complété par Haig (à 3’46’’) et le Français de la Cofidis Guillaume Martin (à 4’16’’). Le peloton aura à nouveau droit à un menu copieux jeudi avec ce qui est présenté comme l’étape-reine de la Vuelta : quatre cols redoutables dont l’Alto de Gamoniteiro en dessert (hors catégorie, 14,6km à 9,8%).

C’est en s’envolant à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, en compagnie de Bernal, que Roglic a rappelé qui était le patron, lui qui pourrait devenir le premier coureur à rafler trois Vuelta de rang depuis l'Espagnol Roberto Heras (2003, 2004, 2005). Sous la pluie, les deux hommes ont réussi un joli numéro, jusqu’aux huit derniers kilomètres. Le rythme infernal imposé par Roglic a fini par faire craquer Bernal, à bout de forces et incapable d’accompagner dans le final le champion olympique du contre-la-montre, vainqueur de sa troisième victoire d’étape. Bernal, lui, s’est accroché pour limiter la casse et terminer avec le groupe de poursuivants. Côté français, à noter la belle dixième place obtenue par Clément Champoussin (AG2R Citroën). Martin, lui, glisse au cinquième rang au général.