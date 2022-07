FIFA 23: Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, nouveaux commentateurs du jeu

Voix historique de FIFA, Hervé Mathoux cède sa place à Benjamin Da Silva et à Omar Da Fonseca pour FIFA 23, attendu fin septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Une petite révolution pour les joueurs français de FIFA. Présent depuis 2006, et seul dans la précédente édition en raison des déboires judiciaires de Pierre Ménès, Hervé Mathoux n'assurera plus les commentaires du jeu. Pour FIFA 23, l'animateur de Canal+ est remplacé par un tout nouveau duo de commentateurs bien connus du grand public et des suiveurs de la Liga sur beIN Sports: Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca.

"Quand on m'interpelle dans la rue, c'est pour FIFA"

Dans une vidéo dévoilée par l'éditeur EA Sports, Benjamin Da Silva révèle que les sessions d'enregistrement durent "depuis quasiment un an". Omar Da Fonseca dit avoir vécu l'exercice avec "beaucoup d'euphorie et d'effervescence". "On a enregistré, mais on n'a pas le rendu, complète son binôme. On a eu quelques extraits pendant l'enregistrement, mais on n'avait pas tous les fichiers audio. Je suis impatient de voir le résultat".

Ces confidences ont été faites en présence de leur prédécesseur, qui livre une anecdote amusante: "Ce qui est étonnant, c'est la force de ce jeu, constate Hervé Mathoux. Six ou sept fois sur dix, quand on m'interpelle dans la rue, c'est pour FIFA. J'ai même eu des gens, des gamins, me dirent que je devrais faire de la télé!"

Ces nouveaux commentaires (et les célèbres envolées de l'Argentin) seront à découvrir à partir du 30 septembre, date de sortie officielle du jeu le plus vendu de France.