FIFA 23: "Je n'ai pas épousé un homme laid", l'avatar de Lucas Veríssimo critiqué par sa femme

Amanda Veríssimo, la femme de l'international brésilien Lucas Veríssimo, a ironisé à propos de la modélisation (peu fidèle) du visage de ce dernier dans FIFA 23.

Si des centaines de footballeurs sont fidèlement modélisés dans FIFA 23, certains doivent encore se contenter de visages génériques. C'est le cas du défenseur brésilien Lucas Veríssimo (27 ans), qui évolue au SL Benfica. Des captures d'écran publiées par les joueurs montrent en effet que l'avatar du joueur n'est pas très ressemblant.

Ce décalage avec la réalité n'a pas échappé à Amanda Veríssimo, la compagne du joueur. "Qu'est-ce que cette chose hideuse? Je n'ai pas épousé un homme laid, non", a-t-elle clamé avec légèreté sur Twitter. "Magnifique, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est comme ça et que je le vois d'une autre façon, je me demande!", a-t-elle ensuite plaisanté dans un autre commentaire.

Des modélisations réussies pour les stars

Antonella Roccuzzo n'a en revanche pas de soucis à se faire. Le visage de Lionel Messi, comme celui de la plupart des autres stars, est très bien modélisé, en particulier sur les versions "nouvelle génération" disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Avant d'être rebaptisé "EA Sports FC" pour 2024, le cru 2023 du célèbre jeu vidéo de football propose des améliorations bienvenues dans le gameplay et une série de nouveautés intéressantes dans tous les modes de jeu, sans oublier l'arrivée des clubs féminins, notamment français. FIFA 23 permet aussi, pour la première fois, de jouer en cross-play, c'est-à-dire d'affronter des utilisateurs d'autres plateformes/consoles. Un détenteur du jeu sur PlayStation 5 peut ainsi disputer des matchs contre un ami qui possède seulement une Xbox Series.