FIFA 23 Ultimate Team: quels sont les bons joueurs pas chers, quelles équipes construire?

Déjà jouable, avant la sortie officielle fixée au 30 septembre, FIFA 23 revient avec plusieurs nouveautés dans le mode Ultimate Team. Les premiers jours sont l'occasion de faire de bonnes affaires et de tester le marché.

Le nouveau FIFA 23, peut-être l'un des meilleurs depuis plusieurs années, s'accompagne de petites révolutions dans son mode Ultimate Team. D'une part, le cross-play (le fait de pouvoir jouer contre des utilisateurs d'une autre plateforme) fait qu'un marché commun a été créé pour regrouper les joueurs PlayStation, Xbox et Stadia. Le marché PC (Origin et Steam) reste à part.

Aussi, le système de collectif dans les équipes a été entièrement revu. Il n'y a plus de liens verts entre les joueurs. C'est désormais un mécanisme à étoiles qui est en place. Chaque carte peut octroyer trois étoiles, à débloquer selon la présence dans le onze d'autres cartes du même championnat, du même club ou de la même nationalité. Le maximum de collectif est donc fixé à 33, mais il n'y a désormais plus de malus si ce total n'est pas atteint.

Quelles sont les potentielles bonnes affaires?

Pour monter une équipe sympathique assez rapidement, mais sans trop de crédits, plusieurs joueurs à moins de 15.000 crédits au 28 septembre valent le coup d'oeil. Non seulement pour leur prix relativement abordable, pour leur note globale et leur club ou nationalité qui permet de la souplesse pour le collectif. Ces joueurs sont d'ores et déjà populaire, une rapide hausse des tarifs n'est pas à exclure, ce qui peut aussi être une aubaine pour faire de l'achat-revente. Depuis que le grand public à accès au jeu, l'inflation a sans surprise déjà gagné le marché. La carte "équipe de la semaine" de William Saliba coûte par exemple +30.000 crédits en quelques jours et se négocie désormais autour de 60.000.

En défense:

· Manuel Akanji (Manchester City, Suisse, note 81, environ 7.200 crédits)

· Ronald Araujo (FC Barcelone, Uruguay, 83, ~4.600)

· Dayot Upamecano (Bayern Munich, France, 81, ~10.250)

· Nuno Mendes (PSG, Portugal, 80, ~12.250)

· Ibrahima Konaté (Liverpool, France, 81, ~7.400)

· Renan Lodi (Nottingham Forest, Brésil, 80, ~4.600)

Au milieu de terrain:

· Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, France, 82, ~9.600)

· Thomas Lemar (Atlético de Madrid, France, 83, ~3.200)

· Eduardo Camavinga (Real Madrid, France, 79, ~3.000)

· Fred (Manchester United, Brésil, 80, ~7.000)

En attaque:

· Darwin Nuñez (Liverpool, Uruguay, 82, ~11.000)

· Timo Werner (RB Leipzig, Allemagne, 82, ~10.500)

· Rodrygo (Real Madrid, Brésil, 81, ~11.500)

· Gonçalo Guedes (Wolverhampton, Portugal, 82, ~7.700)

· Jadon Sancho (Manchester United, Angleterre, 84, ~9.200)

· Luis Muriel (Bergame, Colombie, 82, ~6.900)

Quelles équipes construire pour commencer?

Sur le site spécialisé FUTBIN, de nombreux joueurs proposent des équipes compétitives pour rapidement commencer sans se ruiner.

Deux exemples à moins de 20.000 crédits:

· 4-3-2-1: Kobel - Clauss, Mbemba, Hincapie, Roussillon - Ozcan, Gravenberch, Baku - Reus, Silas, Malen.

· 4-1-4-1: Ramsdale - Tomiyasu, Aké, Stones, Chilwell - Van de Beek - Saka, Gallagher, Allan, Martinelli - Martial.

Deux exemples à moins de 50.000 crédits:

· 4-3-3: Lopes - Mazraoui, Süle, Djalo, N. Mendes - Wirtz, C. Soler, Gravenberch - G. Martins, Werner, Sané.

· 4-1-2-1-2: Kepa - Wan-Bissaka, Fofana, Godfrey, Cucurella - Partey - James, Trossard - Mount - Nuñez, Richarlison.