Premier League: Saliba participe au festival d'Arsenal contre Brentford

Face à Brentford, Arsenal s’est montré intraitable (3-0) et a confirmé sa première place au classement de Premier League. Un succès auquel William Saliba a encore participé en ouvrant les hostilités.

Premier match de la saison 2021-22, Arsenal lançait de la pire des manières sa saison en pendant contre le promu Brentford, 0-2. Un an plus tard, la donne est très différente. Les Gunners n’ont plus rien à voir avec cette formation en perdition sur le terrain, et les Bees l’ont appris ce dimanche (3-0, pour les Gunners).

Après un prêt plus que réussi à Marseille, William Saliba a enfin vu son coach Mikel Arteta lui faire confiance et l’installer au sein de la charnière centrale cette saison. Une décision que ne regrette certainement pas l’Espagnol. En plus d’offrir de la solidité derrière, le Français se montre même décisif. À la 16e minute, l’international est à la réception d’un corner, pemettant aux Londoniens d’ouvrir le score, et de mettre son deuxième but de la saison. Cela signe le début du récital pour les visiteurs. Une recrue va même en profiter pour lancer son aventure anglaise.

Le boulet de canon de Vieira

Non, il ne s’agit pas de Gabriel Jesus. Arrivé cet été en provenance de Manchester City, le buteur n’a plus besoin de prouver ses qualités à ses nouveaux supporters. Alignant but sur but depuis sa venue, le Brésilien a poursuivi sur sa lancée en offrant le break à son équipe. Mais ce n’est pas forcément ce but que les fans retiendront.

Vieira, un nom qui rappelle certainement de très bons souvenirs aux Gunners. Mais il ne s’agit pas de Patrick qui avait excellé dans l’entrejeu il y a plusieurs années. Place désormais à Fabio, arrivé lui aussi durant le dernier mercato en provenance du FC Porto. Blessé, le Portugais n’avait pas pu prendre part aux premières rencontres, mais depuis le début du mois il grappille du temps de jeu. Pour sa première titularisation en Angleterre, Vieira s’est illustré en ouvrant déjà son compteur grâce à une sublime frappe partie depuis l’extérieur de la surface pour inscrire le troisième but.

Ce succès permet aux Londoniens de confirmer leur première place au classement, et de se rassurer après la défaite surprise contre Manchester United (3-1). Tout ça avant le derby de Londres qui viendra après la trêve internationale contre Tottenham le 1er octobre. Les Spurs aussi connaissent un bon début de saison et pointent à la 3e place avec une différence d’une unité sur leur rival.