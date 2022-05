Jeux vidéo: La réponse de la FIFA au changement de nom du jeu vidéo "FIFA" en "EA Sports FC"

Quelques heures après l'annonce de l'éditeur de jeux vidéos américain Electronic Arts de renommer le jeu "FIFA" en "EA Sports FC", la Fédération internationale de football association (FIFA) a publié un communiqué pour annoncer qu'elle allait prochainement lancer de nouveaux jeux intitulés... "FIFA".

Après le conflit larvé entre joueurs de "FIFA" et joueurs de "PES", s'apprête-t-on à vivre une querelle de clocher entre partisans du jeu désormais nommé "EA Sports FC" et la toute nouvelle franchise "FIFA"? Il faudra attendre 2024 pour que les gamers fassent leur choix entre les différents jeux de simulation de football, mais c'est le chemin que semble prendre le secteur, après le communiqué publié par la Fédération internationale de football association (FIFA) mardi soir.

Quelques heures après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéos américain Electronic Arts du changement de nom de "FIFA" en "EA Sports FC", la FIFA a donc répliqué en annonçant se lancer dans la production de jeux vidéos de football avec la publication à venir de nouveaux... "FIFA". De quoi se perdre entre toutes ces franchises, mais pas de panique, on vous explique tout.

Un ultime FIFA 23 avant le changement de nom

Mardi, Electronic Arts a donc annoncé l'arrivée d'EA Sports FC. Un changement de façade qui fait suite à la fin du contrat entre EA et la FIFA. Ce partenariat avait démarré en mai 2013 et rapportait, selon les informations de Tariq Panja, journaliste au New York Times, près de 85 millions d'euros par an à la FIFA. Dans son communiqué publié mardi soir, cette dernière annonce avoir permis à EA de sortir un ultime FIFA 23. Avant de reprendre le nom de la franchise dans son giron.

FIFA deviendra EA Sports FC, et EA a déjà annoncé que les gamers pourront encore profiter des licences des championnats, des clubs et des joueurs. Mais l'éditeur américain devra composer avec la concurrence de la FIFA, qui a donc annoncé vouloir commercialiser, courant 2022 et 2023, des premiers jeux vidéos de football. Ces premières sorties, déjà en production, tourneront autour de la Coupe du monde 2022 au Qatar et de la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après la sortie de ces différents jeux, la FIFA compte reprendre le flambeau d'EA et enchaîner avec des FIFA 24, FIFA 25, etc. "Je peux vous assurer que le seul et authentique jeu qui aura le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football", indique Gianni Infantino dans le communiqué publié par la FIFA.

Un secteur totalement chamboulé

La FIFA souhaite donc capitaliser sur l'image de marque créée par EA en utilisant le nom de la franchise FIFA. Cette nouvelle constitue un autre changement majeur dans le secteur après que l'éditeur japonais Konami ait mis un terme à sa licence Pro Evolution Soccer (PES), pour la remplacer par eFootball.

Alors que EA pouvait envisager des jours radieux avec l'affaiblissement de son principal rival, cette fin de contrat et les vélleités de la FIFA viennent tout remettre en question. Le studio américain a pour lui ses 25 millions de joueurs à travers le monde, selon son rapport publié en 2020. Reste à savoir de quel côté se placeront ces 25 millions de joueurs lorsqu'il faudra choisir entre EA Sports FC et FIFA.