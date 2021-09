Mbappé dévoile sa note dans FIFA 22

Kylian Mbappé, en couverture de la simulation de football FIFA pour la seconde année consécutive, vient de dévoiler sa note dans une story sur Instagram. Avec 91, le champion du monde fera partie des meilleurs joueurs du jeu.

L’ensemble des amateurs de la simulation de football d’EA Sports n’attendent que la révélation des notes des joueurs afin de commencer à imaginer leur équipe sur le célèbre mode de jeu FIFA Ultimatum Team. Le premier à dévoiler sa note, c’est Kylian Mbappé, dans une vidéo publiée dans sa story Instagram.



Le joueur du Paris Saint-Germain dispose d’une note globale de 91 avec les caractéristiques suivantes: 97 de vitesse, 92 en dribble, 88 en tir, 36 en défense, 80 en passe et 77 de physique. Pour rappel, le natif de Bondy est la tête d'affiche du célèbre jeu de football pour la seconde année consécutive.

La Ligue 1 et Ligue 2 présents dans le jeu

Les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 seront bien présents dans ce nouvel opus, qui comporte un lot de nouveautés à la suite de la sortie des consoles nouvelles générations: PS5 et XBOX série X/S.

Le studio mise particulièrement sur sa nouvelle technologie HyperMotion, qui devrait, grâce à des mouvements captés directement auprès des joueurs réels, retranscrire "l’expérience de jeu la plus réaliste et la plus immersive du football" selon Electronic Arts. 4 000 animations individuelles et collectives supplémentaires ont été ajoutées par rapport à FIFA 21.



EA Sports promet plus de 90 stades officiels, 30 championnats et plus de 700 équipes sous licences, tout comme la Ligue des champions et la Ligue Europa. Fifa 22 sortira le 1er octobre auprès du grand public et sera disponible au prix de 69,99 euros sur PS4 et Xbox One, et 79,99 euros sur les consoles Next Gen.