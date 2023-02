Equitation: le champion olympique français Kevin Staut accusé de violences conjugales, une plainte déposée

Champion olympique de saut d'obstacles en 2016 avec l'équipe de France, Kevin Staut fait l'objet d'une plainte pour violences conjugales de la part de sa compagne Marie Valdar Longem, annonce l'Equipe. Le cavalier français nie et a lui-même déposé plainte.

Une dispute conjugale qui aurait mal tourné? L'Equipe annonce ce dimanche que Kevin Staut, champion olympique de saut d'obstacles avec l'équipe de France à Rio en 2016, fait l'objet d'une plainte déposée par sa compagne, la cavalière norvégienne Marie Valdar Longem, pour violences conjugales.

Les faits auraient eu lieu le 2 février, alors que le couple était à Bordeaux dans le cadre du jumping. Une virulente dispute aurait éclaté entre les deux et alors que la femme aurait tenté de lui prendre son téléphone, Kevin Staut lui aurait asséné un coup de tête dans le visage. Un geste que Marie Valdar Longem, dont les blessure auraient été constatées par certificat médical, aurait rapporté à la Fédération internationale d'équitation.

Il aurait lui aussi déposé plainte

La cavalière aurait été voir les autorités norvégiennes une fois rentrée à Oslo, le 4 février, en raison de l'absence d'interprète au commissariat de Bordeaux. Une plainte a été déposée le 19 février à Lisieux, a fait savoir l'avocat de la plaignante à l'Equipe.

Kevin Staut, qui "conteste les accusations", se dit de son côté victime de violences verbales et physiques et aurait lui aussi déposé plainte. "Apprendre aujourd'hui que son agresseur prétend être une victime est inacceptable et faux, s'insurge l'avocat de Marie Valdar Longem. Elle porte plainte car elle est la seule et unique victime, pour s'assurer que ces actes ne se reproduiront pas envers d'autres personnes, et pour que le sport demeure un espace sûr pour elle et les autres femmes."