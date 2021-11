Hippisme: foudroyé par une crise cardiaque, un jockey décède en pleine course à Nantes

Entraîneur-driver et propriétaire d’un élevage à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), Pascal Joly a été victime d’un arrêt cardiaque en pleine course, dimanche à Nantes. Il s’est effondré de son sulky, et n’a pu être ranimé. Il avait 62 ans.

Le drame s’est déroulé dimanche, en pleine course de trot attelé à Nantes. Pascal Joly, driver jockey et entraîneur de 62 ans, a été foudroyé par une crise cardiaque lors de la première course de la journée sur l’hippodrome du Petit-Port, qu’il disputait sur son jeune trotteur Jigove du Greny.

Présent en queue de peloton, il s’est effondré de son sulky, et n’a pas pu être ranimé par le service médical de l’hippodrome, ni par les pompiers et le SAMU dépêchés sur place en urgence.

Connu pour avoir créé le Haras de Greny

Sa mort a été annoncée au micro de l’hippodrome, et une minute de silence a ensuite été respectée en l’honneur de ce driver au plus de 3 200 courses en sulky, avant que les courses ne reprennent une heure plus tard.

Pascal Joly avait monté l’élevage du Greny avec sa femme Nathalie, à Saint-Gildas-des-Bois, à quelques kilomètres de Pontchâteau en Loire-Atlantique. Selon 24 Heures au Trot, ce père de deux enfants était "en proie à des problèmes cardiaques depuis quelques mois", et avait souhaité "poursuivre son activité".