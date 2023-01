Prix d’Amérique Legend Race: Bazire embellit sa légende avec Hooker Berry

Jean-Michel Bazire a remporté le Prix d’Amérique 2023 avec Hooker Berry, ce dimanche, à l’hippodrome de Vincennes. Largement au-dessus de ses rivaux, le Français de 51 ans s’impose pour la cinquième fois de sa carrière dans la course de trot la plus prestigieuse.

Presque trop facile. Jean-Michel Bazire n’a pas attendu de franchir la ligne d’arrivée pour célébrer son nouveau sacre au Prix d’Amérique. Le Français de 51 ans a fêté sa victoire avec Hooker Berry en saluant la foule et en levant le pied en l'air dans la dernière ligne droite, ce dimanche, lors de la 102ème édition de la prestigieuse course organisée à l'hippodrome de Vincennes.

Il succède à son fils Nicolas Bazire

Plus fort, plus rapide et plus adroit que la concurrence, Jean-Michel Bazire a réalisé a offert un parcours idéal à son cheval Hooker Berry pour s'imposer devant Franck Nivard associé à Ampia Mede Sm et David Thomain avec Italiano Vero. Sous les yeux de 40.000 spectateurs rassemblés dans le temple du trot, Jean-Michel Bazire a succédé à son fils, Nicolas Bazire, vainqueur l'an passé à 21 ans avec Davidson du Pont.

De quoi inscrire une cinquième fois son nom au palmarès du Prix d'Amérique (après 1999 avec Moni Maker, 2004 avec Kesaco Phedo, 2015 avec Up and Quick et 2019 avec Bélina Josselyn). Un triomphe qui renforce son statut de légende du sport hippique.