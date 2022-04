Escrime (Coupe du monde Paris): l'épéiste Romain Cannone, de champion olympique surprise à n°1 mondial

Le Français Romain Cannone, champion olympique d'épée contre toute attente à Tokyo l'été dernier, s'est servi de son exploit pour devenir numéro 1 mondial. Il s'affirme comme le nouveau patron de l'équipe de France, qui fait étape à Paris ce week-end pour une étape de Coupe du Monde.

Il y a neuf mois, la France découvrait son visage et son histoire. L’épéiste Romain Cannone, 24 ans, remportait à Tokyo la médaille d’or olympique contre toute attente, repêché et alors 47e mondial… "J’avais mis pleins de choses de côté, mes études, pour vraiment vivre mon rêve, raconte-t-il. Et je me suis dit que j’avais pris les bonnes décisions. Ça a été un déclic." Car cette performance ne fut pas un coup de folie, sur une seule compétition: le Tricolore, qui a grandi au Brésil et aux Etats-Unis, est aujourd’hui numéro 1 mondial. "Le fait d’avoir enchaîné avec les entraînements (après les JO), ça m’a laissé cette dynamique et cette confiance. J’ai pris énormément confiance aux Jeux", savoure-t-il.

"La machine à laver, du jour au lendemain"

Si Romain Cannone a depuis enchaîné les top 10 en Coupe du Monde, il a toutefois eu la sensation de moins bien s’entraîner dans un premier temps, de stagner, avec la fatigue des demandes: "C’était vraiment machine à laver, du jour au lendemain… Dans un premier temps j’ai accepté toutes les sollicitations, je devais finir mes études, je n’ai pas pris de vacances avant de reprendre l’escrime. Mais je pense que c’est une bonne chose car ça ne m’a pas fait redescendre."

Des sponsors l’ont également demandé. Et celui que son coéquipier Yannick Borel décrit comme quelqu’un de "très à l’écoute" est aujourd’hui au premier plan sur l’affiche de la compétition. "Il est super exigeant et aujourd’hui, c’est une locomotive pour l’escrime français, appuie Hugues Obry, entraîneur des épéistes français depuis la rentrée. Il a prouvé qu’on pouvait gagner sans être favori, les outsiders l’adorent."

Ce samedi à Coubertin, il devrait être celui que les fans veulent voir, applaudir. "Le plus sympa, c’est de voir les passionnés me remercier car ils ont vibré, certains disent qu’ils ont commencé l’escrime grâce à moi, c’est ouf!". Il lui manque aujourd’hui une victoire en Coupe du Monde, qu’il espère obtenir devant son public et sa famille.