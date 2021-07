JO (escrime): la splendide médaille d'or de Cannone, l'invité surprise au parcours de folie

Romain Cannone a décroché une superbe médaille d’or ce dimanche lors de l’épreuve individuelle de l’épée masculine, aux Jeux olympiques de Tokyo. L’escrimeur de 24 ans apporte son premier titre à la délégation tricolore, après avoir surpris le favori Gergely Siklosi en finale.

Quel coup ! Romain Cannone est champion olympique ! Le clan tricolore misait gros sur Yannick Borel ce dimanche lors de l’épée masculine individuelle des Jeux olympiques de Tokyo. L’élimination prématurée de l'un des favoris de la compétition a finalement permis à Romain Cannone de prendre toute la lumière en décrochant la médaille d'or. Le jeune tireur tricolore a dominé le Hongrois Gergely Siklosi en finale (15-10) et a ainsi apporté à la France son premier titre de champion lors de ces JO nippons.

Une performance tout simplement incroyable pour l’escrimeur de 24 ans, qui ne doit sa présence au Japon qu’à l’absence de Daniel Jérent, privé du voyage au Japon en raison d'une enquête de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) après un contrôle antidopage positif.

Initialement remplaçant pour l’épreuve par équipes, Romain Cannone a parfaitement saisi l’opportunité qui s’est présentée à lui. Dernier Français titré à l’épée en individuel, aux Jeux de Barcelone en 1992, Eric Srecki tient enfin son successeur après 29 années de disette.

>> Les JO de Tokyo sont à suivre en direct sur RMC Sport

Un parcours incroyable face aux favoris

Un coup de chance pour faire partie du voyage à Tokyo, certes. Mais ensuite, celui que l’on attendait plutôt à Paris en 2024 a sorti le grand jeu. Dès son seizième de finale, Romain Cannone a donné le ton pour le reste de sa journée et dominé Ruben Limardo, le champion olympique de Londres (15-12).

Au tour suivant, le Tricolore a sorti le Néerlandais Bas Verwijlen (15-11), double médaillé mondial, pour s’offrir le droit de défier le vice-champion du monde en titre, le Russe Sergey Bida, en quarts de finale. Là encore, le Français a surpris son monde et écarté le n°2 mondial (15-12).

Encore opposé à l’un des meilleurs tireurs pour une place en finale, l’Ukrainien Ihor Reizlin, il a de nouveau rapidement pris les devants. Le médaillé de bronze des championnats du monde n’a jamais réussi à recoller et le dernier escrimeur bleu de la compétition a rejoint Gergely Siklosi en finale.

Face au phénomène hongrois, de quelques mois son cadet, le Français a encore dicté le rythme. Pas vraiment impressionné par le statut de grandissime favori de son rival, champion du monde en titre, Romain Cannone s’est finalement imposé au terme d’un duel fantastique (15-10).

Brice Guyart: "Une escrime champagne"

Brice Guyart, champion olympique de fleuret à Athènes en 2004 et désormais consultant pour France Télévisions, a été totalement emballé par la compétition réalisée ce dimanche par Romain Cannone pour aller décrocher cette médaille d’or. Si on l’attendait plutôt pour Paris 2024, lui qui a découvert l’escrime à 12 ans aux Etats-Unis où il a grandi, le Français a finalement dominé ses adversaires grâce une grosse maîtrise tactique teintée de coups foudroyants. Une maestria très rare pour un tireur avec une si faible expérience du top niveau.

"Il a une grosse maturité tactique et aussi des coups instinctifs qui sortent de nulle part. Pour résumer, c’est une escrime champagne. Mais du bon champagne, a estimé l’ancien escrimeur au micro de RMC Sport. […] Cela fait plaisir de voir de l’escrime comme cela. C’est un bon mélange entre de l’instinct, on voit qu’il sent bien le jeu et qu’il a de la vista. En même temps, il a un schéma tactique décidé avant et auquel il se tient."

Programmé pour être remplaçant lors de l’épreuve par équipes, Romain Cannone avait toutes les qualités d’un bon suppléant: talentueux et un bon état esprit. Très jovial, "il s’entend avec tout le monde" a même confirmé Yannick Borel pour RMC Sport en marge du parcours doré de son coéquipier.

Doublure puis propulsé titulaire à Tokyo après les déboires de l’un de ses partenaires de l’équipe de France, Romain Cannone a mis tout le monde d’accord à Tokyo. Une belle récompense pour celui que l’on attendait pas. Reste désormais pour lui à signer le doublé par équipes puis à récidiver dans trois ans à Paris 2024. Lors des JO de Paris, cette fois, il sera attendu au tournant. Voilà qui ne devrait pas impressionner le premier champion olympique français des Jeux de Tokyo.