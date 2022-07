Escrime: Enzo Lefort champion du monde de fleuret, troisième titre pour la France dans ces Mondiaux

Le Français Enzo Lefort a conservé son titre de champion du monde de fleuret ce mercredi au Caire. Il offre au clan tricolore sa troisième médaille d'or dans ces Mondiaux.

Enzo Lefort conserve sa couronne. Champion du monde en titre du fleuret, le Français a remporté la finale des Mondiaux contre l'Italien Tommaso Marini ce mercredi au Caire (15-14). Le fleuretiste, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Tokyo par équipe il y a un an, permet au clan tricolore de remporter son troisième titre dans ces Mondiaux, après ceux glanés par Ysaora Thibus et Romain Cannone mardi.

Lefort a joué à se faire peur

Comme en demi-finale face à l'Américain Nick Itkin, Lefort s'est imposé d'une seule petite touche au terme d'un duel haletant. Alors qu'il a été devant tout au long de cette finale et qu'il a même mené 10-4, le fleurettiste a joué à se faire peur en voyant l'Italien revenir sur ses talons. Mais il a su rester fort pour conclure.

Lefort décroche sa troisième médaille mondiale, après sa troisième place en 2014 et son titre à Budapest en 2019. Avec l'argent de Maxime Pianfetti lundi en sabre et le doublé Cannone-Thibus mardi, c'est la quatrième breloque des Bleus dans ces Mondiaux, sur six épreuves indivudelles disputées.