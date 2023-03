Escrime: l'Allemagne renonce à organiser une Coupe du monde après le retour des Russes

Opposée à la décision de la Fédération internationale d'escrime d'autoriser le retour des athlètes russes et biélorusses, la Fédération allemande a décidé de renoncer à l'organisation de l'étape de Coupe du monde de fleuret féminin prévue début mai à Tauberbischofsheim.

La Fédération allemande d'escrime tape du poing sur la table. Et prend des mesures radicales. L'instance a renoncé ce jeudi à l'organisation de l'étape de Coupe du monde de fleuret féminin prévue début mai à Tauberbischofsheim, à la suite de la réintégration des escrimeurs russes et biélorusses décidée par la Fédération internationale. La Fédération internationale d'escrime (FIE) a décidé le 10 mars de réintégrer les sportifs russes et bélarusses, alors que la période de qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 débute en avril 2023. Cette décision de la FIE, qui concerne les épreuves individuelles et par équipes, laisse la main au Comité international olympique, puisqu'elle sera effective à partir d'avril 2023 "sous réserve d'éventuelles ecommandations/décisions futures du CIO".

La DFeB souhaite "envoyer un signal clair"

L'étape de Coupe du monde à Tauberbischofsheim (centre de l'Allemagne) "aurait dû être l'une des premières à devoir appliquer cette décision", a expliqué la présidente de la fédération allemande, l'ancienne épéiste Claudia Bokel (vice-championne olympique par équipes en 2004).

La DFeB respecte la décision de la FIE, mais souhaite "envoyer un signal clair". "On aurait aimé une issue différente et il existe à nos yeux encore de nombreuses questions ouvertes sur la mise en application de la décision, et qui rendent impossibles la tenue du tournoi", a expliqué Claudia Bokel. Après Poznan (Pologne), Tauberbischofsheim aurait dû accueillir la deuxième des cinq épreuves féminines de la Coupe du monde de fleuret, qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).