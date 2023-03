La fédération internationale d’escrime autorise le retour des Russes et Biélorusses

Pour la première fois depuis l’interdiction de compétition aux athlètes russes et biélorusses, une fédération internationale olympique, à savoir l’escrime, les autorise de nouveau à participer. Ils reviennent à temps pour les qualifications aux JO de Paris 2024, en attendant d’en savoir plus sur leur éventuelle participation.

À moins d’un an et demi du début des Jeux olympiques à Paris, un premier signal vient peut-être d’être envoyé. Alors que les qualifications pour les Olympiades débuteront début avril en escrime, la fédération internationale (FIE) réintègre les Russes et Biélorusses, dont la participation avait été interdite depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Il s’agit de la toute première fédération olympique à faire ce choix.

La participation des Russes et Biélorusses aux J.O. sera décidée à l'été

Comme l’a appris l’AFP, la décision de la FIE concerne les épreuves individuelles et par équipe mais sera effective à partir d'avril 2023 "sous réserve d'éventuelles recommandations/décisions futures du CIO". Sur les 136 pays votants, 89 ont opté pour leur retour, selon les informations de L’Équipe. Le quotidien rappelle que la fédération internationale de boxe avait autorisé le retour des Russes et Biélorusses en octobre dernier, sans que leur participation aux qualifications olympiques ne soit encore tranchée.

Pour rappel, la question de la présence des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques 2024 sera tranchée "à l’été", annonçait Emmanuel Macron début février en marge d’une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sans exclure de les bannir, le chef de l’Etat assurait que l’évaluation serait faite ‘en fonction des circonstances, et en fonction de ce qui se tient sur le terrain".