Guerre en Ukraine: Svitolina, Shakhtar, Dynamo... Le sport ukrainien se mobilise un an après le début de l'invasion russe

Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, les sportifs ukrainiens se mobilisent, pour se souvenir de ce terrible 24 février 2022 et continuer à porter la cause ukrainienne auprès de leurs suiveurs.

Cela fait ce vendredi un an jour pour jour que l'invasion russe en Ukraine a débuté. Le 24 février 2022, de nombreuses villes du pays étaient visées par des bombardements, et "l'opération spéciale" comme dénommée par Vladimir Poutine, s'est transformée en une guerre qui dure. Les sportifs ukrainiens, très impliqués pour sensibiliser et aider la cause nationale, ont partagé sur leurs réseaux sociaux des messages de souvenir et de soutien.

Des vidéos hommage

Maire de Kiev et devenu un personnage emblématique de la résistance de l'Ukraine, l'ancien champion du monde de boxe Vitaliy Klitschko, a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo retraçant l'année écoulée, avec cette légende: "Parfois un an peut sembler une éternité, rempli de tragédie, de force inégalée et d'une volonté indomptable."

Plusieures athlètes ont relayé la vidéo postée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, racontant une année entre désespoir face aux bombes et espoirs de victoire. Le tennismowan Elina Svitolina - épouse du Français Gaël Monfils - l'a repostée en ajoutant de nombreux coeurs brisés, partageant dans la foulée une vidéo de sa propre académie, qui permet aux jeunes ukrainiens de jouer au tennis loin des dangers de la guerre.

Le Shakhtar et le Dynamo unissent leurs forces

De leurs côtés, les clubs emblématiques comme le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev ont posté sur Instagram des vidéos retraçant cette année de guerre. Le club du Donbass met en avant sa participation dans l'effort de guerre, avec des infrastructures mises à disposition pour la gestion de l'aide humanitaire, des matchs caritatifs à travers l'Europe, des dons à l'armée...

Les hommes d'Igor Jovicevic rentrent d'ailleurs aujourd'hui en Ukraine après leur qualification face au Stade rennais jeudi soir aux tirs au but (2-1, 4-5 tab). L'entraîneur du club ukrainien avait rappelé en conférence de presse d'après-match l'importance de cette qualifcation pour le Shakhtar mais aussi pour l'Ukraine, à la veille de ce triste anniversaire.

Le Dynamo, lui, préfère évoquer en images une simple liste de toutes les villes ukrainiennes, celles qui ont souffert, celles qui sont occupées aujourd'hui par l'armée russe, celles qui se battent encore...