Judo: Riner explique pourquoi il est prêt à continuer après les JO de Paris 2024

Alors qu’il avait fait des Jeux de 2024 la compétition idéale pour tirer sa révérence, Teddy Riner (33 ans) ambitionne de prolonger encore un peu le plaisir. Le triple champion olympique, qui se prépare à disputer les Mondiaux de Doha en mai, espère participer aux JO de Los Angeles en 2028.

Encore quatre ans de rab de Teddy Riner? L’idée de voir le triple champion olympique rempiler pour un cycle olympique au-delà des Jeux olympiques de Paris n’est pas si farfelue. Le judoka français, 34 ans dans moins d’un mois, avait déjà évoqué l’idée dimanche à Canal +.

"Tant que tout se passe bien, je ne peux pas dire que je vais arrêter en 2024. Quand je vois comment j'assimile les voyages et les entraînements, ce n'est pas sûr que j'arrête en 2024, c'est même plus probable que je continue", a-t-il assuré à L’Equipe mercredi.

"Pour l'instant, on est sur 2024, mais pour 2028 je n'ai pas dit non"

S’il sera l’une des principales têtes d’affiche de la délégation tricolore à Paris, pour ses cinquièmes Jeux olympiques personnels (2008, 2012, 2014, 2021), Riner affirme ne pas ressentir la moindre "lassitude". "Physiquement je me sens bien et l'envie est encore très présente, donc pourquoi j'arrêterais alors que j'aime ce que je fais?"

Au sortir d’un stage intense de 10 jours en février à Rio, le décuple champion du monde s’apprête à enchaîner avec un stage au Japon en vue des Mondiaux en mai à Doha. Une charge d’entraînement et de compétition que supporte toujours le Français. Et lui permet de se projeter sur du long terme, puisque le corps suit. "Pour l'instant, on est sur 2024, mais pour 2028 je n'ai pas dit non." Aux JO de Los Angeles, Riner aura alors 39 ans.

Double champion olympique chez les poids lourds, en 2012 et 2016, le pensionnaire du PSG Judo avait pris la médaille de bronze en individuel à Tokyo en 2021. S’il venait à remporter un troisième titre olympique, il égalerait alors le Japonais Tadahiro Nomura, seul homme à trois médailles d’or dans l'histoire du judo.