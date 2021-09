AC Milan: la surprenante nouvelle règle proposée par Pioli pour un foot plus offensif

En conférence de presse avant le déplacement de l'AC Milan sur le terrain de la Spezia pour le compte de la sixième journée de Série A, Stefano Pioli a proposé d’introduire le retour en zone dans le football afin de rendre ce sport plus attrayant.

Une nouvelle règle dans le football? Afin de rendre le sport le plus populaire au monde encore plus attrayant, Stefano Pioli, l'entraineur de l'AC Milan, a profité de son point presse avant la rencontre contre la Spezia ce samedi, pour proposer une nouvelle règle, inspirée du basket, à savoir le retour en zone.



"Si nous voulons voir plus de football offensif, nous devons introduire une règle selon laquelle vous ne pouvez pas retourner dans votre propre moitié de terrain une fois que vous avez franchi la ligne du milieu de terrain", explique l’entraineur des Rossonerri.

Ces dernières années, l'apparition de la VAR, afin d’aider les arbitres dans des situations spécifiques, a été la principale innovation. Mais elle n'a pas concerné les règles du jeu, immuables. Sa proposition risque donc de provoquer des réactions dans le monde du foot, déjà secoué par la volonté de la Fifa et d'Arsène Wenger de faire disputer la Coupe du monde tous les deux ans.

L’AC Milan, l’année de la confirmation

Après une excellente saison 2020-2021 ponctuée par une qualification en Ligue des champions, l’AC Milan confirme en ce début de saison avec une troisième place après cinq journées de championnat d’Italie. Le bilan estde trois victoires pour un match nul contre la Juventus Turin.



L’AC Milan est en déplacement ce samedi sur la pelouse de la Spezia, entrainé par Thiago Motta, pour le compte de la sixième journée de Serie A, avant de se focaliser sur la réception de l’Atletico de Madrid lors de la deuxième journée de Ligue des champions.



