Accusé de viol, Dani Alves contre-attaque avec une vidéo

Les avocats de Dani Alves ont donné à la justice espagnole une vidéo du footballeur avec la jeune femme qui l’accuse d'agression sexuelle dans une discothèque de Barcelone. La défense du Brésilien espère ainsi faire valider sa version d’une relation consentie avec son accusatrice.

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Dani Alves continue de nier les faits qui lui sont reprochés en Espagne. Le footballeur brésilien prétend de son côté avoir eu une relation consentie avec son accusatrice dans la réserve d’une discothèque de Barcelone, en décembre 2022.

Placé en détention provisoire depuis le 20 janvier, Dani Alves a formulé mardi une demande de libération sous caution avec port d’un bracelet électronique pour éviter de rester en prison. Selon les éléments relayés ce mercredi par la presse espagnole, la défense du latéral droit a également remis à la justice une vidéo censée plaider en la faveur du joueur de 39 ans.

Des images qui "démentent radicalement" la version de la victime présumée

Afin d’obtenir la libération express de son client, l’avocat a rappelé son attachement à la ville de Barcelone et a ainsi estimé que Dani Alves ne serait pas tenté de fuir en Amérique du Sud (le Brésil ne pratique pas l’extradition de ses citoyens vers d’autres pays). Parmi les pièces à décharge, selon le clan Alves, une vidéo de la soirée du 30 au 31 décembre dans la discothèque Sutton au cœur de la cité catalane.

Toujours selon les avocats du vétéran auriverde, ces images "démentent radicalement" le récit de la victime présumée car elles ne mettraient pas en évidence un climat de "terreur, de peur et de domination" entre Dani Alves et la jeune femme.

De la même manière, dans les 24 pages du dossier pour la demande de libération du footballeur, les avocats de la défense ont argumenté sur le fait que la vidéo des deux protagonistes suffisait, selon eux, pour émettre un "doute raisonnable" vis-à-vis de la version de la plaignante au moment de son passage devant le juge d’instruction. En Espagne, la présomption d’innocence profite à l’accusé et donc à Dani Alves dans ce cas précis.

L’épouse de Dani Alves nie soutenir son accusatrice mais aurait demandé le divorce

Mis en difficulté par ses premières déclarations auprès des enquêteurs lorsqu’il a nié une quelconque relation sexuelle, consentie ou force, avec la jeune femme, Dani Alves aussi justifié cette position dans son recours auprès de la justice.

Selon les avocats du Brésilien, il a, dans un premier temps, menti de manière "naturelle et rudimentaire" afin de préserver sa femme et ses enfants d’un "comportement éventuellement inapproprié" à cause de cette affaire.

Après avoir dans un premier temps soutenu son mari accusé d'agression sexuelle, l’épouse de Dani Alves aurait finalement entamé une procédure de divorce ces derniers jours selon les médias espagnols.

Toujours selon la presse, Joana Sanz accorderait du crédit au récit de la victime présumée de son époux. Une information balayée par le mannequin via des messages sur les réseaux sociaux.

"Je tiens à éclaircir les choses en disant que les informations récentes sur ce que j’aurais pu dire sont fausses. Je n’ai pas été concrètement en contact avec un média ou un journaliste, a estimé Joana Sanz sur Instagram. Quand j’ai quelque chose à dire, je le fais moi-même via mes réseaux sociaux. Tout le reste n’est que spéculation. J’apprécie votre inquiétude, mais dans ces moment-là, il y a un processus qui mérite de ne pas être empoisonné."