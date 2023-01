Le récit de la première semaine en prison de Dani Alves, accusé de viol

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans après une soirée dans une boîte de nuit barcelonaise, Dani Alves a vécu sa première semaine emprisonné. Le média catalan La Vanguardia a révélé ce dimanche quelques indiscrétions au sujet de sa détention.

Emprisonné après une accusation de viol dans une discothèque barcelonaise, Dani Alves a déjà vécu une semaine derrière les barreaux et de premiers éléments sur son incarcération sortent. Le journal catalan La Vanguardia a pu parler avec quelques parents de prisonniers et des professionnels du centre pénitentiaire et révèle ce dimanche que l'ex-joueur des Pumas attendrait la résolution du procès, en prenant les choses calmement et sans extérioriser.

"Le footballeur a été laissé de côté, et le Dani qui est là n'est qu'une figure de plus"

Alors qu'il a été transféré dans la prison de Brians 2 lundi, après trois jours déjà passés dans un autre établissement, Dani Alves a de nouveau été soumis à un entretien, dans lequel il aurait déclaré en parlant de lui à la troisième personne: "Le footballeur a été laissé de côté, et le Dani qui est là n'est qu'une figure de plus." Le journal catalan révèle qu'il ne bénéficie pas de traitement de faveur, si ce n'est qu'il suscite énormément d'émoi au sein des autres détenus.

Le latéral droit serait "très calme, réservé, peu loquace et sans extérioriser trop d'émotions" et aurait expliqué qu'il est pleinement conscient de l'endroit où il se trouve et de ce qui peut se passer à partir de maintenant si l'appel, que ses nouveaux avocats préparent devant le tribunal de Barcelone, n'aboutit pas. "J'accepterai tout ce qui viendra. J'ai quitté la maison quand j'avais seulement 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. Ce sera une de plus qui passera. Je n'ai peur de rien", aurait-il dit.

Sa femme ne veut plus entendre parler de lui

Questionné par plusieurs professionnels de l'établissement pénitentiaire et par des co-détenus sur les faits qui lui sont reprochés, le Brésilien aurait répondu que ce qui s'est passé dans les toilettes de la boîte de nuit de Sutton aux premières heures du 30 décembre était "avec le consentement de la femme". Et lorsqu'il est interrogé sur la plainte, Alves préférerait ne pas répondre.

Nostalgique, il évoquerait également souvent sa maison sur les hauteurs de Barcelone, qu'il avait achetée il y a huit ans lorsqu'il a signé au Barça et où il comptait passer ses vieux jours avec sa femme. Joana Sanz, elle, justement occupe désormais seule cette maison et, pour l'instant, ne veut rien savoir de son mari. C'est du moins ce qu'elle a déclaré publiquement sur ses réseaux sociaux après avoir appris de l'avocat de son compagnon qu'il y avait eu une relation sexuelle, bien que le joueur insiste sur le fait qu'elle était consentie et qu'il ne l'avait pas avoué auparavant par crainte de la réaction de sa femme.

Coutinho, un co-détenu bien connu, et une partie de foot

Placé dans une section pour les délinquants sexuels sur mineurs, Dani Alves partage sa cellule avec un autre Brésilien nommé Coutinho, comme l'ancien joueur du Barça. Il s'avère qu'il connaît bien ce Coutinho là, condamné pour viol sur mineur, puisqu'il était videur de plusieurs boîtes de nuit de Barcelone, dont le Sutton où aurait eu lieu le viol pour lequel Alves est emprisonné. Et parce que Ronaldinho avait engagé Coutinho comme garde du corps durant son passage au Barça.

Jeudi dernier, Dani Alves a été encouragé à jouer un match de football avec ses co-détenus. C'était la première fois qu'il touchait le ballon depuis son arrivée en prison. Et l'attente était telle que la nouvelle s'est vite répandue au sein des autres sections de la prison. Les fonctionnaires, les professionnels externes, le personnel de direction et tous les détenus du module voisin regardaient discrètement, collés à la vitre qui les sépare de la cours de promenade pour ne rien manquer.

Ses proches ne l'ont pas encore visités

La prison aurait alors décidé d'installer un rideau pour bloquer la vue entre les deux modules 13 (où se trouve le Brésilien) et 14, afin que les voisins du footballeur puissent retrouver une vie normale, reprendre leurs activités et qu'Alves puisse continuer à jouer au football sans l'intervention d'un public aussi enthousiaste.

Jeudi et vendredi, l'homme accusé d'avoir violé une jeune fille de 23 ans a reçu la visite de son nouvel avocat Cristóbal Martell et de son confrère Arnau Xumetra. Alves ne lui aurait pas demandé quelles étaient ses chances d'être libéré provisoirement. Mais il avait déjà dit à Martell qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir et que fuir les problèmes ne faisait pas partie de sa façon d'être. Sa mère et son frère, arrivés du Brésil pour le soutenir, n'auraient pas pu lui rendre visite pour le moment et conversent simplement au téléphone. Dani Alves leur aurait dit qu'il avait trop honte que ses proches le voient en prison.