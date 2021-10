Affaire de la sextape: l'avocat de Valbuena "se réjouit" des peines demandées par le parquet

L'avocat de Mathieu Valbuena, Me Paul-Albert Iweins, a exprimé sa satisfaction après que le ministère public a annoncé ses réquisitions au deuxième jour du procès dans l’affaire de la sextape.

Satisfait le camp Valbuena. En attendant le verdict dans l’affaire de la sextape, cette deuxième journée de procès s’est terminée par les réquisitions du ministère public. Le parquet réclame dix mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende pour Karim Benzema. Il a aussi demandé quatre ans de prison et 15.000 euros d'amende contre Mustapha Zouaoui, considéré comme le "cordon ombilical" de cette affaire; deux ans de prison et 5.000 euros d'amende contre Karim Zenati, l'ami d'enfance de Benzema; et 18 mois de prison et 15.000 euros d'amende contre Axel Angot, qui a trouvé la vidéo et l'a conservée en vue d'une utilisation ultérieure. Enfin, 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende ont été requis contre l'intermédiaire Younes Houass. Logique pour l’avocat de Mathieu Valbuena.

"Les peines qui sont requises me paraissent adaptées"

"Depuis le début, Mathieu Valbuena voulait que les faits dont il a été victime soient reconnus publiquement, a déclaré Me Paul-Albert Iweins. L’analyse du ministère public par madame de la procureure puis par monsieur le procureur ne laisse aucun doute sur le fait que Mathieu Valbuena est victime dans cette affaire d’un chantage. Je ne m’exprimerai pas sur les peines qui sont requises. Ce n’est pas mon rôle mais si vous voulez le fond de ma pensée, elles me paraissent adaptées."

Et Paul-Albert Iweins de poursuivre. "Je me réjouis que le parquet confirme avec des détails et des précisions complémentaires l’analyse qu’on a toujours fait des faits."