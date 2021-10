EN DIRECT - Affaire de la sextape: deuxième jour d'audience

Invité de RMC ce jeudi matin, maitre Antoine Vey, avocat de Karim Benzema, est revenu sur l'absence de la star du Real Madrid au procès: "Je peux vous dire qu’il suit ce procès, qu’il ne s’en désintéresse pas, indique Me Vey. C’est un procès très important pour lui, qui lui a fait beaucoup de mal. Il suit, il est représenté, et on a encore deux jours d’audience pour faire comprendre au tribunal que non, Monsieur Benzema n’a pas été complice d’un chantage." Dans la lignée de ses déclarations d'hier, il a ensuite chargé Mathieu Valbuena. "Ce dont on parle, c’est le ressenti de Monsieur Valbuena après cette conversation. Or son ressenti a beaucoup évolué quand il a compris que Monsieur Benzema était lui-même énervé, car il pensait que Monsieur Valbuena avait fait sortir son nom dans la presse."