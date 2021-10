Affaire de la sextape: le jugement mis en délibéré au 24 novembre

Au terme de trois jours d'audience, le tribunal correctionnel de Versailles a finalement décidé ce vendredi de mettre le jugement de "l'affaire de la sextape" en délibéré.

Il aura fallu six ans pour que le procès de "l'affaire de la sextape" se tienne, et il va falloir attendre un mois de plus pour que les éventuelles peines soient connues. Au terme de trois jours d'audience, le tribunal correctionnel de Versailles a décidé ce vendredi de mettre le jugement en délibéré au 24 novembre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Karim Benzema et les quatre autres prévenus seront fixés sur leur sort, dans ce dossier de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. Avant, ou non, de faire appel.

Jeudi, le tribunal avait pourtant envisagé de rendre son jugement à chaud, dès ce vendredi. Un timing surprenant, vu la densité du dossier, la durée de l'instruction (l'affaire a débuté en 2015) et les deux premières journées d'audience où des versions contradictoires ont pu être entendues. Finalement, la cour prendra son temps.

Relaxe demandée par les avocats de Benzema

Pour rappel, le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 75.000 d'amende contre Karim Benzema, quatre ans de prison et 15.000 euros d'amende contre Mustapha Zouaoui, considéré comme le "cerveau" de l'affaire, deux ans de prison et 5.000 euros d'amende contre Karim Zenati, ami d'enfance de Benzema, 18 mois de prison et 15.000 euros d'amende contre Axel Angot, qui avait trouvé la vidéo dans un appareil appartenant à Mathieu Valbuena, et 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende contre Younes Houass, un intermédiaire.

Ce vendredi matin, lors des plaidoiries, les avocats de Karim Benzema ont demandé la relaxe pour leur client. "Difficile pour lui d’entendre qu’il ne sera pas jugé comme n’importe qui, a lancé Me Antoine Vey, l'un de ses deux conseils. Il y a un doute véritable de la nature de leur discussion (celle avec Valbuena, ndlr), mais ce doute n’établit pas une infraction pénale alors la solution que l’on vous demande, pour lui et l'image de la justice, c’est sa relaxe."

A noter qu'après les excuses présentées jeudi à Mathieu Valbuena par Mustapha Zouaoui, Karim Zenati et Axel Angot ont eux aussi fait part de leurs regrets ce vendredi, avant de quitter le tribunal.