Ajax: un célèbre groupe de supporters ne veut pas revoir Onana après sa suspension

Une groupe de supporters ultras de l'Ajax Amsterdam ne souhaite pas le retour à la compétition sous les couleurs du club du gardien camerounais André Onana (25 ans), de retour de suspension après un contrôle positif.

André Onana (25 ans) voit le bout du tunnel. Suspendu douze mois pour dopage (la sanction avait été réduite à neuf mois en appel), le gardien camerounais a été autorisé cette semaine à reprendre l’entraînement avec l’équipe première, même s’il ne pourra pas rejouer avant le 4 novembre. Une situation qui pourrait, à terme, poser des problèmes cette saison. L’Ajax Amsterdam s’attendait à ce que le joueur s’en aille l’été dernier, alors qu'il était annoncé du côté de l'Inter, et avait anticipé son départ en recrutant deux gardiens.Trois mois plus tard, Onana est donc toujours sous contrat. Et il n’est plus forcément le bienvenu aux yeux de certains supporters.

"Nous ne voulons pas te pardonner"

Le F-Side, groupe de supporters ajacide, a déjà prévenu le joueur qu’il ne recevrait pas leur soutien s’il devait rejouer cette saison, ce qui semble fort probable à ce stade. Les ultras de l’Ajax Amsterdam ne digèrent pas la suspension du joueur pour dopage, et encore moins l’excuse qu’il avait brandie, tout comme ils n’acceptent pas que leur gardien soit en fin de contrat, et donc susceptible de s’en aller gratuitement lors du prochain mercato estival. Une traîtrise pour les supporters du club néerlandais, lesquels sont allés jusqu’à qualifier André Onana de Judas, "passé du statut de héros du club à rat".

"Les histoires circulaient déjà : 'Onana ne veut pas signer et partira gratuitement'. Nous ne pouvions et ne voulions pas le croire, déplorent les supporters du F-Side. Un joueur qui a vécu tant de moments merveilleux à l'Ajax et qui a été tellement soutenu par le club et les supporters ne peut pas nous trahir, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Tu as décidé de ne pas signer et tu poignardes ainsi l'Ajax et ses supporters dans le dos. Non seulement l'Ajax perd une énorme somme d'argent à cause de toi, mais tu ne peux plus être pris au sérieux en tant que personne. D'abord, tu es suspendu pour une plus longue période, puis tu trompes l'Ajax en ne signant pas. Malheureusement, nous devons en conclure que tu es un terrible Judas et nous ne pouvons pas et ne voulons pas te pardonner pour cela. A partir de maintenant, vous ferez partie de la liste des Kenneth Vermeer, Mino Raiola et Wesley Sneijder."