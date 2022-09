Ajax: "Un gars m'a attrapé par derrière à la gorge", Tadic raconte l'agression dont il a été victime

Agressé le 28 juillet dernier alors qu'il rentrait chez lui, Dusan Tadic a livré les détails de cette sombre soirée. L'attaquant de l'Ajax affirme avoir été attaqué par deux hommes, qui lui ont notamment attrapé la gorge par derrière.

Dusan Tadic a vécu une soirée difficile, le 28 juillet dernier. Alors qu'il rentrait chez lui en voiture, le capitaine de l'Ajax a été agressé par deux individus. Quelques semaines plus tard, il a accepté de revenir sur cet incident dans les colonnes du Telegraaf.

"Je dînais avec un ami. Ils ont placé un tracker sous ma voiture pour pouvoir me suivre. Lorsque je suis arrivé chez moi, deux hommes ont essayé de m'attaquer. J'ai alors fait un sprint de 400 mètres. Je portais un costume et des chaussures de ville et j'étais quand même plus rapide qu'eux", se souvient-il.

"Je n'abandonnerais jamais ma fierté"

Engagé dans une course-poursuite avec ses agresseurs, Tadic est alors rattrapé par les malfaiteurs, qui l'ont rejoint en scooter. Une bagarre éclate ensuite: "J'ai distribué quelques coups de poing. Je me suis déplacé de gauche à droite afin de les séparer, ce qui m'a permis de donner quelques coups de poing au chef de bande. L'autre gars m'a alors attrapé par derrière à la gorge, mais il a reçu un coup de coude de ma part. Après ça, j'ai fait un autre sprint et c'est là que je les ai perdus."

L'international serbe a affirmé qu'il aurait adopté la même attitude si ses agresseurs étaient armés. "Même si je voyais qu'ils portaient trois armes à feu, je n'abandonnerais jamais ma fierté. Je suis né en Serbie et, enfant, j'ai participé à de nombreux combats. Je me sentais bien et fort", a-t-il confié, tout en rappelant qu'il n'avait pas parlé de cet épisode à ses enfants.