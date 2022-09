Algérie: "J’espère que l’information est fausse", Belmadi met en garde Belaïli sur son comportement

Bien parti pour déjà quitter Brest, Youcef Belaïli a également fait parler de lui pour son comportement hors des terrains. Notamment sur son hygiène de vie douteuse. Devant la presse, le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi a prévenu son attaquant qu’il doit rentrer dans le rang, tout en espérant que ces affirmations soient fausses.

Arrivé en janvier dernier à Brest, Youcef Belaïli (30 ans) avait l’occasion de prouver en Ligue 1 qu’il est bien un joueur capable de réitérer dans un des cinq grands championnats européens, ses performances aperçues avec la sélection algérienne. Mais le retour en France de l’attaquant a tout d’une mauvaise expérience ayant de grandes chances de déjà prendre fin.

Comme précisé par RMC Sport, le joueur discute avec les Bretons pour partir. L’Algérien a également fait parler de lui pour son attitude hors des terrains. Son hygiène de vie et des dérapages extrasportifs ont été mentionnés. Questionné sur cette question, le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi a prévenu Belaili qu’il doit se montrer irréprochable: "J’espère que l’information sur Belaïli est fausse. Il doit retourner dans son club, il doit travailler et patienter. C’est ça le professionnalisme", a-t-il déclaré à l'issue du match amical gagné contre le Nigéria (2-1).

"Réfugiez-vous dans le travail"

Pour que Belaïli traverse cette mauvaise période en club, Belmadi a une solution précise: "Je l’ai dit aux joueurs après la rencontre. Quand vous rentrerez dans vos clubs, réfugiez-vous dans le travail et que ceux qui n’ont pas de temps de jeu, qu’ils fassent tout pour en avoir." À voir si l’attaquant aura l’opportunité de rejouer avec Brest un jour, ou si son départ finira par être officialisé dans les prochains jours.

Auteur de six apparitions en Ligue 1 où il a été passeur décisif une fois, Belaïli a pu compter sur la trêve internationale pour retrouver le rythme de la compétition. Lui qui n’avait plus été aligné à Brest depuis le 4 octobre, et une rencontre contre Strasbourg (1-1). Il avait été laissé sur le banc de touche lors de la courte défaite face au PSG (1-0).