Allemagne: Flick procède à des choix forts pour sa liste avant d'affronter la France

Sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick a dévoilé ce jeudi sa liste pour le rassemblement de septembre, où la Mannschaft affrontera notamment l'équipe de France. Leon Goretzka et Timo Werner n'ont pas été retenus.

La liste de l'Allemagne est connue en vue du match amical contre l'équipe de France le 12 septembre. Leon Goretzka et Timo Werner, régulièrement appelés et titularisés en sélection, ne font pas partie du groupe de 24 joueurs annoncé par le sélectionneur allemand Hansi Flick ce jeudi.

"Chacun doit mettre son ego de côté"

Pays organisateur de l'Euro 2024, l'Allemagne est logiquement déjà qualifié et commencera son rassemblement de septembre par un match face au Japon le 9 septembre, à Wolsburg. La rencontre face aux Bleus se tiendra trois jours plus tard, à Dortmund.

"Chacun doit mettre son ego de côté. Qui donne de l'énergie à la Mannschaft? On regarde cela dans le détail. La star, c'est l'équipe et non les individualités", a expliqué Hansi Flick pour justifier ses choix forts. Il se passe ainsi des services du milieu du Bayern Leon Goretzka, de l'attaquant de Leipzig Timo Werner et du défenseur de Leipzig David Raum.



En revanche, il a retenu le milieu du Bayern Jamal Musiala, victime d'une déchirure musculaire il y a une dizaine de jours. Musiala n'a repris la course que lundi sur les terrains de la Säbener Strasse, et n'a pas encore repris l'entraînement collectif avec les Munichois.

"La préparation à l'Euro débute maintenant"

Flick est toujours privé de Manuel Neuer dans les buts (de retour à l'entraînement collectif avec le Bayern cette semaine après sa grave blessure au genou droit en décembre 2022), et a appelé pour la première fois le milieu de terrain de Brighton Pascal Gross (32 ans).



A neuf mois de son Euro-2024 à domicile, la sélection allemande est engluée dans une profonde crise avec une élimination dès le 1er tour du Mondial-2022 au Qatar. Les matches amicaux en mars et en juin, utilisés par le staff pour des tests, se sont révélés très peu concluants avec une seule victoire contre le modeste Pérou (2-0), un match nul contre l'Ukraine (3-3) et trois défaites contre la Belgique (3-2), la Pologne (1-0) et la Colombie (2-0).



Le sélectionneur allemand est conscient de la pression qui va accompagner les deux matches amicaux de septembre. "La préparation à l'Euro débute maintenant. C'est à partir de maintenant que ça commence", avait-il confié au bi-hebdomadaire allemand kicker fin juillet.

Le groupe allemand:

Gardiens de but: Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/ESP), Kevin Trapp (Eintracht Francfort/GER), Oliver Baumann (Hoffenheim/GER)



Défenseurs: Emre Can (Borussia Dortmund/GER), Robin Gosens (Union Berlin/GER), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/GER), Joshua Kimmich (Bayern Munich/GER), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/GER), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/GER), Niklas Süle (Borussia Dortmund/GER), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/GER), Malick Thiaw (AC Milan/ITA)



Milieux de terrain/attaquants: Julian Brandt (Borussia Dortmund/GER), Niclas Füllkrug (Werder Bremen/GER), Serge Gnabry (Bayern Munich/GER), Pascal Gross (Brighton/ENG), Ilkay Gündogan (Manchester City/ENG), Kai Havertz (Arsenal/ENG), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen/GER), Jamal Musiala (Bayern Munich/GER), Leroy Sané (Bayern Munich/GER), Kevin Schade (Brentford/ENG), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)