Allemagne: Flick va se passer de Müller et veut "laisser une chance aux jeunes"

Hansi Flick a décidé de ne pas convoquer Thomas Müller pour les prochains matchs amicaux de l’Allemagne face au Pérou et à la Belgique fin mars. Le sélectionneur de la Nationalmannschaft souhaite miser sur des joueurs plus jeunes, sans pour autant fermer définitivement la porte à l’attaquant du Bayern Munich (33 ans).

Le sélectionneur allemand Hansi Flick souhaite laisser "une chance aux jeunes joueurs" et se passera de Thomas Müller (33 ans), pour affronter le Pérou et la Belgique en amical fin mars. "Thomas Müller ne sera pas là pour les deux prochaines confrontations. J'en ai discuté avec lui, je souhaiterais donner une chance aux plus jeunes joueurs dans la Nationalmannschaft", a expliqué Flick, dans un entretien accordé à au bi-hebdomadaire Kicker. "En revanche, ça ne veut pas dire qu'il est hors course pour l'Euro 2024", que l'Allemagne accueillera du 14 juin au 14 juillet de l'année prochaine, ajoute le sélectionneur.

Hansi Flick mise ainsi sur les deux jeunes talents de la Mannschaft, le milieu du Bayern Jamal Musiala (20 ans) et l'attaquant du Bayer Leverkusen Florian Wirtz (19 ans), pour les deux premiers matches amicaux fin mars, contre le Pérou à Mayence (25) et contre la Belgique à Cologne trois jours plus tard (28). "Un murmure parcourt le stade", quand l'un des deux prend la balle en club, a souligné Flick, qui mise aussi sur l'attaquant de Chelsea Kai Havertz (23 ans). Il doit annoncer vendredi sa liste pour ces deux matches amicaux.

Müller: "Je serai toujours disponible"

Après le fiasco du Mondial 2022, ponctué par une seconde élimination consécutive au premier tour de la compétition planétaire, Thomas Müller avait indiqué, après quelques semaines de réflexion, qu'il était toujours à 33 ans à disposition de la sélection allemande. "Tant que je serai footballeur professionnel, je serai toujours disponible si l'on a besoin de moi. Quand, où et comment, c'est au sélectionneur de le décider", avait expliqué l’attaquant du Bayern Munich.

Champion du monde en 2014 au Brésil, Thomas Müller évolue en sélection depuis mars 2010 et compte 121 sélections avec l'Allemagne, avec 44 buts inscrits. L'ancien sélectionneur Joachim Löw s'était passé de ses services après le fiasco du Mondial-2018 en Russie (élimination au premier tour) entre mars 2019 et mars 2021, avant de le rappeler à nouveau pour l'Euro 2021, terminé en huitièmes de finale.