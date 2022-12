Allemagne: Flick maintenu comme sélectionneur malgré la déroute au Mondial 2022

La Fédération allemande de football a confirmé ce mercredi, à l'issue d'une réunion privée, qu'Hansi Flick était maintenu comme sélectionneur de l'Allemagne malgré le fiasco au Mondial 2022.

Déjà éliminé en phase de groupes en 2018, l'équipe d'Allemagne a récidivé en 2022, provoquant la colère des fans. Une réunion était organisée ce mercredi au siège de la Fédération allemande pour décider de l'avenir du sélectionneur allemand, Hansi Flick, alors que le directeur de la fédération, Oliver Bierhoff a démissionné. Les deux hommes étaient très proches. La Fédération a donc statué sur le sort d'Hansi Flick, qui reste sélectionneur de l'équipe d'Allemagne.

Les différentes parties confiantes pour l'avenir

"Nous sommes ensemble convaincus que le championnat d'Europe 2024 dans notre pays représente une grande chance pour le football en Allemagne. (...) Nous avons pleinement confiance en Hansi Flick pour relever ce défi", a déclaré le président de la DFB, Bernd Neuendorf, dans un communiqué publié à l'issue d'une rencontre à huis clos avec le sélectionneur. Dans un an et demi, l'Allemagne accueille l'Euro de football avec l'objectif de remporter la compétition pour redonner à l'Allemagne une place de choix dans l'univers du football mondial, après deux éliminations consécutives en phase de groupes de la Coupe du monde et un décevant huitième de finale à l'Euro.

De son côté, Hansi Flick pense être l'homme de la situation pour l'Allemagne. "Mon équipe d'entraîneurs et moi-même sommes optimistes quant au Championnat d'Europe dans notre propre pays. En tant qu'équipe, nous pouvons accomplir beaucoup plus que ce que nous avons montré au Qatar, concède-t-il. Nous avons raté une belle opportunité là-bas. Nous en tirerons les leçons. J'ai confiance dans la voie commune convenue aujourd'hui avec Bernd Neuendorf et Aki Watzke. Nous voulons tous que toute l'Allemagne se rassemble à nouveau derrière l'équipe nationale lors du Championnat d'Europe à domicile en 2024."

Un groupe à reconstruire?

Le plus dur pour Hansi Flick est sans doute à venir. Une telle débâcle, la deuxième d'affilée (après 2018), va forcément laisser des traces. D'après Sport Bild, des tensions sont nées au sein du groupe allemand durant la compétition, et la gestion d'Hansi Flick n'y serait pas étrangère.

Le groupe se serait scindé en deux en raison du manque supposé de partialité du sélectionneur allemand, qui a remporté en 2020 la Ligue des champions avec le Bayern. Son passage en Bavière l'aurait poussé à favoriser certains joueurs plutôt que d'autres, quitte à nuire à la force de l'équipe allemande, d'après certains échos du vestiaire relayés par Bild.

Certains joueurs, notamment Ilkay Gündogan, Kaï Havertz et Marc-André Ter Stegen auraient été mécontents de leur temps de jeu. L'attaquant de Chelsea était notamment resté sur le banc face à l'Espagne (1-1), alors qu'une victoire aurait quasiment assuré l'Allemagne d'une qualification.