Ancienne figure de Chelsea, John Obi Mikel raccroche les crampons à 35 ans

John Obi Mikel (35 ans) a annoncé ce mardi sur Instagram qu’il raccrochait définitivement les crampons. Au cours de sa carrière, l’ancien milieu défensif du Nigeria (89 sélections) et de Chelsea (2006-2017) a notamment remporté la CAN, la Ligue des champions et deux Premier League.

Il a terrorisé les milieux de terrain de Premier League pendant de nombreuses années. Ce mardi, John Obi Mikel, ancienne figure de Chelsea et de la sélection nigériane, a officiellement annoncé sa retraite sur son compte Instagram. À 35 ans et après une ultime expérience au Koweït, il raccroche définitivement les crampons.

"Je regarde les 20 dernières années de ma carrière et je dois dire que je suis très satisfait de tout ce que j'ai pu accomplir et surtout de l'être humain qu'elle a contribué à façonner, a réagi l’ancien milieu de terrain des Blues. J'aimerais également encourager tous ceux que j'ai pu inspirer d'une manière ou d'une autre au cours de ma carrière à ne jamais abandonner leurs rêves, car chaque fois que vous pensez à abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé."

Cadre du Chelsea champion d'Europe en 2012

Arrivé à Chelsea en 2006 en provenance du club norvégien de Lyn Oslo, Obi Mikel a marqué l’histoire récente du club londonien. En 11 ans, il a disputé plus de 370 matchs officiels sous le maillot des Blues, remportant notamment la Ligue des champions en 2012 contre le Bayern Munich dans la peau d’un titulaire indiscutable ainsi que deux Premier League en 2010 et 2015. Avec le Nigeria, il a également remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2013.

Après son départ de Chelsea, il avait tenté l'expérience en Chine (Tianjin Tigers, 2017-2019) et en Turquie (Trabzonspor, 2019-2020), ainsi que deux retours en Angleterre à Middlesbrough (2019) et Stoke City (2020-2021). Il n’avait plus joué depuis près d’un an et deux petits matchs à Al Kuwait, au Koweït.