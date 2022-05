Andy Goram, ancien gardien des Rangers et de Manchester United, atteint d'un cancer en phase terminale

Atteint d'un cancer en phase terminale, l'ancien gardien de buts écossais, Andy Goram, a révélé que les médecins lui avaient donné environ six mois à vivre après avoir refusé la possibilité d'une chimiothérapie.

L'ancien gardien international écossais Andy Goram, qui a longtemps évolué aux Glasgow Rangers, a révélé lundi être atteint d'un cancer en phase terminale. Selon les médecins, il resterait au gardien écossais environ six mois à vivre. L'homme de 58 ans a décliné un traitement par chimiothérapie qui aurait pu lui offrir trois mois de vie supplémentaires, après avoir observé les conséquences d'un tel traitement sur son ex-femme Miriam, en plein combat contre le cancer l'an dernier.

Une période faste dans les années 90

"Suivre une chimiothérapie et souffrir le martyre pour trois mois de plus et une qualité de vie nulle ? Non merci. La chimiothérapie n'est pas au menu", a-t-il ainsi déclaré au Daily Record. "Je resterai ici aussi longtemps que je le pourrai. La seule différence, c'est la bombe à retardement qui s'éloigne", a-t-il poursuivi. Goram (43 sélections en équipe nationale), ancien gardien de but des Glasgow Rangers (1991-1998), de Manchester United (2001) et de la sélection écossaise a connu une période faste de sept ans avec les Rangers dans les années 1990 (1991-1998) en remportant notamment six titres de champion d’Écosse sur les neufs consécutifs de son club (1989-1997).