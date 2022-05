Mercato: Rangnick quitte définitivement Manchester United et ne sera pas consultant au club

Tout juste remplacé par Erik Ten Hag à la tête de Manchester United, Ralf Rangnick annonce ce dimanche qu'il quitte définitivement le club et n'occupera pas le poste de consultant qui lui était promis après son contrat d'intérimaire sur le banc.

Promis à un poste de consultant après son intérim sur le banc de Manchester United, Ralf Rangnick plie finalement bagage et quitte définitivement les Red Devils. L'entraîneur allemand était arrivé sur le banc mancunien le 29 novembre dernier après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, avec un contrat jusqu'à la fin de saison.

Un poste de consolation dont Rangnick ne veut plus

Arrivé uniquement dans le but de redresser le club avant de laisser sa place à un technicien plus huppé, l'ancien responsable des sports et du développement du Lokomotiv Moscou devait ensuite exercer le travail de consultant auprès de United. Un poste qu'il n'occupera jamais, puisque la saison tout juste terminée et son remplaçant déjà trouvé, Ralf Rangnick décide de quitter définitivement le club afin de se concentrer pleinement sur son rôle de sélectionneur de l'Autriche.

Manchester avait insisté sur le fait que Ten Hag et Rangnick avaient eu une longue conversation après l'arrivée du Néerlandais à Manchester cette semaine. "Lorsqu'on a demandé à Ten Hag s'il approuverait le rôle de consultant de Rangnick lundi, il a répondu: "C'est le choix du club", écrit le journaliste Samuel Luckhurst sur son compte Twitter.

Se concentrer sur son travail de sélectionneur

"D'un commun accord, Ralf se concentrera désormais uniquement sur son nouveau rôle d'entraîneur de l'équipe nationale autrichienne et ne prendra donc pas de rôle de consultant à Old Trafford", écrit Manchester United dans un communiqué publié ce dimanche. "Nous tenons à remercier Ralf Rangnick pour ses efforts en tant que manager intérimaire au cours des six derniers mois", poursuit le club avant de lui souhaiter "la meilleure des chances dans le prochain chapitre de sa carrière".

En tant que sélectionneur de l'Autriche, Rangnick affrontera la France lors des phases de poules de la Ligue des nations, les 10 juin et 22 septembre prochains. Les Rot-Weiss-Roten affronteront aussi le Danemark à deux reprises et la Croatie lors de la prochaine trêve.