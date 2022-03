Anvers perd un sponsor à cause de la venue d’Overmars, viré de l'Ajax pour harcèlement

Viré de son poste de directeur sportif par l’Ajax Amsterdam à cause de "messages inappropriés" envoyés à des employées du club, Marc Overmars a été nommé au même poste dans le club d'Anvers. En guise de protestation, le sponsor Select Group a annoncé son départ.

La nouvelle de la reprise de fonctions de Marc Overmars à Anvers avait de quoi surprendre. Même si son travail à l’Ajax Amsterdam était globalement salué, les témoignages de plusieurs employées du club concernant des "messages déplacés" reçus de la part du directeur sportif ont obligé les dirigeants à s'en séparer. Mais ce dernier n’a pas eu à attendre longtemps pour trouver un nouveau projet.

À la surprise générale, le club belge d'Anvers a annoncé il y a quelques jours l’arrivée du Néerlandais. Une décision ayant déjà des conséquences. Un des sponsors du troisième du championnat belge "Select Group" a annoncé, dans des propos relayés par Walfoot, son intention de quitter le club: "Nous avons décidé de ne pas renouveler notre partenariat pour la saison 2022-2023."

Une décision "en contraction directe avec les valeurs" de Select Group

En plus de regretter le fait de ne pas avoir été consulté lorsqu’il a été décidé de nommer Overmars, le groupe ne souhaite pas être associé à l’ancien joueur du Barça: "La décision de nommer M. Overmars qui a été récemment accusé de comportements transgressifs répétés (…) est en contradiction totale avec les valeurs et les normes de notre groupe."

Même si la société explique que tout le monde a droit à "une seconde chance", le manque de clarté de la part des dirigeants d’Anvers et Overmars a conduit à cette décision: "Nous regrettons profondément qu’il n’y ait pas eu d’excuses et que le sujet n’ait pas été clairement évoqué par la direction de RAFC et par M. Overmars lui-même." Après l’officialisation de son arrivée, le directeur sportif avait annoncé vouloir "tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre."