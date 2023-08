Arabie saoudite: Benzema ouvre son compteur avec Al Ittihad en Saudi Pro League

À l'occasion du déplacement d'Al-Ittihad à Al-Riyadh, ce jeudi dans le cadre de la troisième journée, Karim Benzema a inscrit son premier but dans le championnat lsaoudien.

Il avait déjà marqué trois buts en Coupe arabe des clubs champions, mais ce jeudi soir, Karim Benzema a inscrit sa première réalisation dans le championnat saoudien. Muet lors des deux premières journées malgré les succès d'Al-Ittihad à Al-Raed (3-0) et contre Al-Tai (2-0), l'ancien Madrilène, brassard de capitaine au bras, a ouvert son compteur en débloquant la situation face à Al-Riyadh, sur un service de Romarinho, l'ex-capitaine.

Le club de Djeddah a finalement signé une large victoire (4-0), lui permettant ainsi de virer en tête de la Saudi Pro League à égalité provisoire avec Al-Ahli, le club de Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Roberto Firmino ou encore Franck Kessié, coaché par Matthias Jaissle.

Le but pour enterrer le conflit ?

Plus tôt dans la semaine, le média saoudien Asharq Al-Awsat avait évoqué un différend entre le dernier Ballon d'or et son entraîneur, Nuno Espirito Santo, que la presse locale avait étiquetté "pas fan" du style de Karim Benzema, à tel point qu'il n'aurait pas validé son recrutement.

De son côté, l'ancien attaquant de Lyon et du Real Madrid aurait érigé au coeur de ses réclamations le statut de capitaine, confié par le technicien portugais au Brésilien Romarinho lors des deux premières journées de championnat. Ce jeudi, c'est bel et bien l'ex-international français qui l'arobrait pour la première fois. Lequel a donc fêté son nouveau rôle par son premier but dans le championnat saoudien.