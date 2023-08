Arabie saoudite: Benzema passeur décisif pour son entame de championnat avec Al-Ittihad

Karim Benzema a effectué ce lundi ses grands débuts en Saudi Pro League lors de la victoire d’Al-Ittihad sur le terrain d’Al Raed (0-3). L’ancien taulier du Real Madrid n’a pas marqué mais il s’est mué en passeur décisif.

Pour ses grands débuts dans le championnat d’Arabie saoudite, Karim Benzema est resté muet mais il a délivré une passe décisive durant la victoire d’Al-Ittihad sur la pelouse d’Al-Raed, ce lundi à Buraidah (0-3), lors de la première journée de Saudi Pro League.



Dans une rencontre archi-dominée par les champions en titre face au 10e du dernier exercice, ce ne sont pas les recrues de prestige (Benzema, Fabinho, N’Golo Kanté) mais Abderrazak Hamdallah (59e) et Igor Coronado (73e, 80e), déjà présents depuis deux ans, qui ont dessiné la victoire des hommes de Nuno Espirito Santo.

Benzema a tenté de marquer, sans réussite

Après quatorze ans passés sous le maillot du Real Madrid, c'est à nouveau en blanc (maillot extérieur d'Al-Ittihad), avec son n°9 sur le dos, que Benzema a fait ses débuts dans ce championnat qu'il a rejoint cet été pour trois ans. En signant un contrat mirobolant jusqu’en 2026 avec le club de Djeddah, à l’ouest du pays.

Très attendu et souvent recherché par ses coéquipiers, l'attaquant français de 35 ans a pas mal tenté sans réussir à se montrer très dangereux. Il y a bien eu une frappe depuis l'extérieur de la surface (27e), pas assez enroulée pour inquiéter le gardien Ahmad Al Harbi. Puis un coup franc bien tiré mais capté en seconde période (56e), et une frappe là encore cadrée mais également bloquée en fin de rencontre (90e+5). Le Ballon d’or 2022 et ses coéquipiers tenteront de confirmer cette belle entame samedi en recevant Al-Ta’ee (20h).